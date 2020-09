Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Jeudi 17 septembre 2020, les membres titulaires du SMEP Grand Sud (Syndicat Mixte d'Études et de Programmation) composés de 33 élus issus des deux EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) du Sud, CASUD et CIVIS, ont procédé à l'installation du comité syndical avec l'élection du nouveau Président, et de ses 9 vice-présidents. Ainsi Patrick Lebreton, seul candidat à la présidence, a été réélu à 31 voix sur 33, et conserve le poste qu'il occupe depuis 2008. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

