Dédramatiser le don de moelle osseuse, tel est le message que l'Agence de la biomédecine souhaite adresser au grand public à l'occasion de la Journée mondiale pour le don de moelle osseuse ce samedi 19 septembre 2020. L'objectif est notamment d'inciter les personnes de moins de 35 ans, et particulièrement les hommes, à s'inscrire sur le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse

Pour cela, l’Agence de la biomédecine déploie à l’occasion de cette journée mondiale une campagne essentiellement digitale qui s’appuie sur deux comédiens, Rayane Bensetti et Azize Diabaté. Sous forme de témoignages, ils racontent ce qui a été le plus "douloureux" pour eux ces derniers mois. "Sous couvert d’humour et de légèreté, on apprend que Rayane a très mal vécu l’absence de séances de sport alors que pour Azize, "ne pas pouvoir manger un bon grec, salade, tomate, oignon" a été difficile à vivre ! Et finalement, ils confirment que ce qu’ils ont vécu est sans doute bien plus difficile que de donner sa moelle osseuse", souligne l’Agence de la biomédecine.

Cette campagne permet à l’Agence de la biomédecine de rappeler que faire un don de moelle osseuse n’est pas si dur et d'encourager le plus grand nombre à se renseigner sur ce don et passer le cap de l'inscription sur le registre des donneurs de moelle osseuse et plus spécialement les générations plus jeunes, qui sont les plus recherchées.

