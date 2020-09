BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 19 septembre 2020



Autisme : à La Réunion, le chemin pour un meilleur accompagnement est encore long

Alors qu'il n'existe à ce jour aucun traitement connu pour soigner l'autisme, le parquet de Paris a ouvert une enquête après le signalement par l'Agence nationale de sécurité du médicament de prescriptions d'antibiotiques censés guérir des enfants atteints de ce trouble. Autisme Réunion, la première association pour l'accompagnement des personnes autistes de l'île, n'a pas connaissance de tels faits à La Réunion, mais lutte depuis 30 ans pour une meilleure prise en charge des patients. Cela passera notamment par la formation des personnels de santé.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire annonce être positif au Covid-19

Le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance Bruno Le Maire a annoncé vendredi soir avoir été testé positif au Covid-19 et s'être mis à l'isolement, tout en précisant ne présenter aucun symptôme et continuer à exercer ses fonctions.

Sortez les sacs poubelles, c'est jour de grand nettoyage dans le monde entier

Ce samedi 19 septembre 2020 marque une journée importante pour l'environnement : le "World Clean-Up Day". C'est la journée dans l'année dédiée au ramassage des déchets et au nettoyage de la nature. A La Réunion, diverses actions étaient prévues en ce sens, mais avec la crise sanitaire, les organisateurs appellent surtout les habitants à privilégier les actions personnelles et à nettoyer autour de chez eux, sac poubelle à la main.

Covid-19 : l'utilisation des tests salivaires est autorisée

La France se dote d'une nouvelle arme contre le Covid-19, les tests salivaires, avec l'espoir de réduire les délais des tests, gros point noir de la politique actuelle de lutte contre le rebond de l'épidémie. Les tests salivaires pourront être utilisés, mais uniquement chez les personnes présentant des symptômes, selon un avis de la Haute autorité de Santé (HAS) rendu vendredi

Journées européennes du patrimoine : demandez le programme

Comme partout en France les Journées européennes du patrimoine ont lieu à La Réunion ce samedi 19 septembre et ce dimanche 20 septembre 2020 avec pour thème : "Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !". A cette occasion plusieurs sites et bâtiments sont ouverts au public.

"Dieu, l'eau et nous": quand des migrants traversent la Manche

L'Angleterre ! Après des années d'errance, des semaines d'attente dans un camp insalubre sur la côte française, sept heures d'angoisse sur un pneumatique ballotté par la Manche, le Koweïtien Walid a réussi son pari: la traversée de la "route de la mort". Son ami Falah attend toujours.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le week-end commence sous un ciel gris

Ce samedi 19 septembre 2020, premier jour du week-end, sera plutôt gris, nous dit Matante Rosina. Notre gramoune ajoute qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera un peu agitée. Tout cela est vrai chez-vous ?