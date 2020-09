Ce samedi 19 septembre 2020 marque une journée importante pour l'environnement : le "World Clean-Up Day". C'est la journée dans l'année dédiée au ramassage des déchets et au nettoyage de la nature. A La Réunion, diverses actions étaient prévues en ce sens, mais avec la crise sanitaire, les organisateurs appellent surtout les habitants à privilégier les actions personnelles et à nettoyer autour de chez eux, sac poubelle à la main. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce samedi 19 septembre, c'est la journée mondiale du nettoyage de notre planète, le "World Clean-Up Day". Cette action de ramassage des déchets sauvages en simultané s'organise dans plus de 150 pays. A La Réunion, comme pour les éditions précédentes, c’est Guillaume Robert, président de Roulé mon z’avirons qui est l’ambassadeur de cette journée.

- Privilégier les actions individuelles -

Cette année, c'est une organisation un peu exceptionnelle qui s'annonce en raison de l'interdiction de se rassembler à plus de 10 personnes en extérieur. Plutôt que de grandes actions collectives, il est conseillé aux habitants de l'île de privilégier les actions individuelles, autour de chez eux. Les ramassages en famille autour de la maison, ou encore en nombre très restreint dans des lieux où les makots sont passés sont mis en avant. Le masque est bien sûr obligatoire.

Il est demandé aux participants de renseigner les résultats de la collecte via ce lien.

Il vous suffit de prendre votre courage à deux mains, un sac, des gants et de ramasser. Les déchets doivent être triés, puis pesés. Le formulaire vous permettra d’enregistrer le poids de votre collecte afin que l"organisation puisse mesurer l’ampleur de cette mobilisation.

De part et d'autre de l'île les petites actions s'organisent. La Jeune Chambre Economique et l'IUT participent au World Clean-Up Day via un petit rassemblement sur la plage de Saint-Pierre dès 9h ce samedi. Les élèves de l'école de Bras sec, dans le cirque de Cilaos, se sont mobilisés dès jeudi 17 et vendredi 18 septembre. Equipés de gants et de sacs poubelles, ils ont, en l’espace d’une heure et demie, sillonné les alentours de l’école et ont récolté plus de 60 kg de déchets en tout genre.

- Sensibilisation -

La mission du World Clean-Up Day consiste aussi et surtout à éveiller l’attention sur la prolifération des déchets sauvages, à provoquer une prise de responsabilité face à l’impact des nuisances que cela engendre aujourd’hui et aux conséquences de cette pollution environnementale. La crise sanitaire a d’autant plus fait surgir les enjeux de la protection de notre environnement.

La Réunion est particulièrement touchée par ces dépôts sauvages. "Nous sommes tous acteurs des évolutions de comportement que nous souhaitons. La planète en a besoin. Mobilisons-nous tous ensemble et montrons le bon exemple. Nous devons tous nous engager dans le mouvement sans pour autant mettre notre santé et la santé des autres en danger" explique Guillaume Robert.

"Chacun avec un gant, un sachet et même avec ses paroles et sa motivation, nous devons éduquer à un autre mode de consommation et de gestion des déchets. Nous avons besoin de ramasseurs, mais aussi d’ambassadeurs phares, des personnalités locales...", précise le jeune homme convaincu. La protection de l’environnement est devenue un argument de campagne mais elle doit être une bataille de tous les jours pour chaque citoyen.

L'année dernière ce sont 18,5 tonnes de déchets qui avaient été ramassés.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com