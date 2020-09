BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du dimanche 20 septembre 2020 :



- 2ème circonscription : jour de vote malgré la Covid-19

- Une deuxième vie pour nos contenants en verre

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

- Le Sinaï retrouve ses courses de chameaux interrompues par le coronavirus

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Les nuages se poussent le matin pour revenir l'après-midi

Ce dimanche 20 septembre 2020, les 96.456 électrices et électeurs de la Possession, du Port et d'une partie des Saint-Paul sont appelés aux urnes à l'occasion de l'élection législative partielle dans la 2ème circonscription. Ce scrutin fait suite à la démission d'Huguette Bello, élue maire de Saint-Paul le 28 juin dernier. Les électeurs de cette circonscription auront à départager 14 candidats dans un contexte de crise sanitaire accrue. Les 137 bureaux de vote ouvriront à 8 heures et fermeront à 18 heures (Photo rb/ipreunion.com)

Ces prochaines semaines vont marquer le début d'une nouvelle expérimentation à La Réunion : le réemploi de nos contenants en verre (pots de confiture, bouteilles de vin ou de bière...). Un projet porté par l'association Réutiliz. L'opération commence dès le 24 septembre à Saint-Leu, en vue d'un lancement à grande échelle début mars.

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 14 septembre au vendredi 18 septembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 14 septembre - Anticiper l'évolution du virus, c'est pas de la voyance, c'est de la science

* Mardi 15 septembre - NRL : nous sommes le 15 septembre et c'est encore raté pour la reprise du chantier

* Mercredi 16 septembre - Run rail : comme un air (déjà vu) de campagne électorale

* Jeudi 17 septembre -Didier Robert et sa "mauvaise foi" épinglés dans sa convocation au tribunal

* Vendredi 18 septembre - Les tests pour les voyageurs à destination de La Réunion ont-ils encore un sens...

Eparpillées au pied de l'immense plateau de Tih, au centre du Sinaï, les tentes des bédouins jouxtent à nouveau la piste circulaire où ont lieu les traditionnelles courses de chameaux après plus de six mois d'interruption pour cause de nouveau coronavirus.

Ce sera tout gris dans la matinée et Matante Rosina n'y voit plus rien. Mais ouf, les nuages vont vite se pousser et la journée va redevenir lumineuse. Dans l'ouest il fera très beau et les cirques seront aussi ensoleillés. L'après-midi s'annonce un peu plus couvert. La mer quant à elle sera un peu agitée mais la houle reste faible.