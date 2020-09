Retrouvez tous les chantiers en cours et les événements prévus sur les axes routiers cette semaine. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 - La Possession - Travaux de réalisation d'un fossé bétonné

Sur la RN1 à la Possession après la ravine des Lataniers, travaux de réalisation d'un fossé bétonné la nuit du vendredi 18 septembre. Voie de droite neutralisée dans le sens Ouest/Nord de 20h à 5h.

RN1A - Trois Bassins - Travaux de suppression de créneau de dépassement

Sur la RN1A Pointe Trois Bassins, travaux de suppression de créneau de dépassement jusqu'au mercredi 18 novembre. Voies de dépassement neutralisées dans les deux sens de façon permanente et vitesse limitée à 50km/h.

RN2 - St Joseph - Travaux de reconstruction de la Ravine des Grègues

Sur la RN2 à Saint Joseph, pour permettre des travaux de reconstruction de l’ouvrage sur la ravine des Grègues, la circulation est basculée dans les deux sens sur une chaussée provisoire au droit de l’ouvrage à compter jusqu’à fin décembre 2020.Soyez attentifs à la nouvelle signalisation mise en place dans ce secteur.

RN2 - St André/ Ste Suzanne - Travaux de curage de fossé

Sur la RN2 entre la Cocoteraie à St André et Quartier Français à Ste Suzanne, travaux de curage de fossé la nuit du vendredi 18 septembre de 20h à 5h. Voie de droite neutralisée dans le sens Est/Nord selon les besoins du chantier.

RN2 - St Philippe - Travaux d'élagage et lamier

Sur la RN2 à St Philippe, travaux d'élagage et lamier jusqu’au vendredi 25 septembre. Circulation alternée de 8h à 15h30.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2002 à Ste Suzanne secteur médiathèque, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 25 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD11 - St Leu/Route Piton St Leu - Travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire

Sur la RD11 Route Piton St Leu lieu-dit Quatre Robinets, travaux d'aménagement d'un carrefour giratoire jusqu'au vendredi 18 décembre. Circulation alternée de 7h30 à 15h30.

RD3 - Le Tampon/Route Hubert Delisle - Travaux de purges de la falaise

Sur la RD3 Le Tampon/Route Hubert Delisle PR207+500, travaux de purges de la falaise jusqu'au vendredi 25 septembre. Coupures de 15 minutes max et alternat de 8h30 à 15h30.

RD5 - St Paul/Route Grande Fontaine - Travaux d'enfouissement de réseau électrique

Sur la RD5 à St Paul/Route Grande Fontaine lieu-dit Crève Coeur, travaux d'enfouissement de réseau électrique jusqu'au vendredi 30 octobre. Circulation alternée de 7h à 16h.

Chantiers à venir

RN1 - St Paul - Travaux de marquage horizontal

Sur la RN1 à St Paul entre la bretelle de l'Etang et l'échangeur de Savannah, travaux de marquage horizontal la nuit du lundi 21 septembre. Voie neutralisée de 20h à 5h dans le sens Nord/Sud.

RN1 - St Paul/St Leu - Travaux de balayage mécanique

Sur la RN1 entre la Rivière des Galets à St Paul et les Colimaçons à St Leu, travaux de balayage mécanique les nuits du mardi 22 au jeudi 24 septembre inclus. Voie neutralisée de 20h à 5h dans un sens ou dans l'autre.

RN1A - St Paul/ Cap La Marianne - Travaux d'élagage

Sur la RN1A St Paul entre le cimetière marin et le Cap de la Marianne, travaux d'élagage le lundi 21 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 et vitesse limitée à 50 km/h.

RN1C - St Pierre - Travaux de pose de glissières

Sur la RN1C à St Pierre Rivière St Etienne, travaux de pose de glissières les nuits du lundi 21 au jeudi 24 septembre inclus. Accotement neutralisé de 20h à 5h.

RN102 - St Denis - Travaux de peinture

Sur la RN102 à St Denis secteur Chaudron, travaux de peinture la nuit du lundi 21 septembre. Circulation alternée de 20h à 5h.

RN102 - St Denis - Travaux d'entretien d'espaces verts

Sur la RN102 à St Denis, travaux d'entretien d'espaces verts les nuits du lundi 21 au jeudi 24 septembre inclus. Alternat de 20h à 5h.

RN2 - Ste Suzanne - Travaux de curage

Sur la RN2 à Ste Suzanne commune Carron, travaux de curage du lundi 21 au jeudi 24 septembre inclus. Voies de gauche neutralisées de 20h à 5h dans les deux sens.

RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation et d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose secteur Vierge Parasol, travaux de sécurisation et d'aménagement de sécurité du lundi 21 au vendredi 25 septembre. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN3 - Le Tampon/St Pierre - Travaux de fauchage de nuit

Sur la RN3 entre les Azalées au Tampon et Badamier à St Pierre, travaux de fauchage en terre-plein central les nuits des lundi 21 et mardi 22 septembre. Voies de gauche neutralisées dans les deux sens de 20h à 5h.

RN6 - St Denis – Travaux d’hydrocurage, pose de regards EP et pose de bordures

Sur la RN6 Boulevard Sud à St Denis, travaux d'hydrocurage, de pose de regards EP et de pose de bordures les nuits du lundi 21 au vendredi 25 inclus de 20h à 5h. Chantier mobile entre l'échangeur RD41 et le giratoire CERF avec neutralisation de la voie de droite ou de gauche dans un sens ou dans l'autre.

RD26 - L'Entre-Deux/Route de L'Entre-Deux - Travaux d'assainissement des EU

Sur la RD26 Route de L'Entre-Deux, travaux d'assainissement des eaux usées les nuits jusqu'au jeudi 24 septembre inclus. Circulation alternée de 20h à 5h.

RD3 – Trois Bassins/Route Hubert Delisle - Travaux de raccordement EDF

Sur la RD3 à Trois-Bassins/Route Hubert Delisle PR117+500 au PR118+100, travaux de raccordement EDF jusqu'au jeudi 24 septembre. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD41 - St Denis/Route de la Montagne - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RD41 Route de la Montagne dans les rampes côté St Denis, travaux de renforcement de chaussée les nuits des lundi 21 et mardi 22 septembre. Circulation alternée de 20h à 23h et route fermée de 23h à 5h.

Les usagers peuvent écouter le répondeur Inforoute sur le 0262 97 27 27