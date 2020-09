Publié il y a 40 minutes / Actualisé le Vendredi 18 Septembre à 17H26

Ce sera tout gris dans la matinée et Matante Rosina n'y voit plus rien. Mais ouf, les nuages vont vite se pousser et la journée va redevenir lumineuse. Dans l'ouest il fera très beau et les cirques seront aussi ensoleillés. L'après-midi s'annonce un peu plus couvert. La mer quant à elle sera un peu agitée mais la houle reste faible. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce sera tout gris dans la matinée et Matante Rosina n'y voit plus rien. Mais ouf, les nuages vont vite se pousser et la journée va redevenir lumineuse. Dans l'ouest il fera très beau et les cirques seront aussi ensoleillés. L'après-midi s'annonce un peu plus couvert. La mer quant à elle sera un peu agitée mais la houle reste faible. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)