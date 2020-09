BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du lundi 21 septembre 2020 :



Législative partielle : Karine Lebon en ballottage largement favorable devant Audrey Fontaine

Avec 52,15 % % des voix Karine Lebon (PLR - union des gauches) est arrivée largement en tête du premier tour de la législative partielle de la 2ème circonscription ce dimanche 20 septembre 2020. Elle devance très nettement la sans étiquette Audrey Fontaine (15,83 %%). Les deux candidates s'affronteront pour le second tour le dimanche 27 septembre prochain. Les autres candidats n'ont pas réussi à atteindre le seuil nécessaire pour se maintenir au second tour. Comme il fallait s'y attendre c'est l'abstention qui se taille la part du lion pour ce premier tour de scrutin avec un taux de 84,85%. Le désintéret régulier et inexorablement grandissant de la population pour la vie politique, combiné à la crainte générée par la crise sanitaire en cours, ont vidé les bureaux de vote

Maternelle et primaire : plus de fermetures de classes systématiques en-dessous de 3 élèves positifs

Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé ce dimanche 20 septembre en soirée que les règles concernant les cas contacts à un élève porteur de la Covid-19 vont être assouplies dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces nouvelles règles prennent effet à partir de ce mardi. Ainsi les fermetures de classes ne seraient plus systématiques en maternelle et en primaire en-dessous de trois cas d'élèves positifs à la Covid-19.

Paris : appel à la manifestation des ultramarins pour ne pas se laisser "invisibiliser"

Le Conseil représentatif des Français des outre-mer (Crefom) appelle à la manifestation ce samedi 26 septembre 2020 à partir de 14 heures sur la place de la Nation. Soutenu par "les associations partenaires, et des personnalités", le Crefom veut ainsi protester contre "l'invisibilisation" des Ultramarins et dire son "refus du mépris envers les populations des outre-mer et contre les inégalités de traitement". La structure dénonce aussi "une représentation politique nationale qui n'est ni écoutée, ni respectée !"

Cyclisme : le jeune Slovène Tadej Pogacar bouscule l'histoire du Tour de France

Homme de records, au moins de précocité, Tadej Pogacar, 22 ans lundi, a bousculé l'histoire du Tour de France qu'il a terminé sur la plus haute marche du podium, dimanche sur les Champs-Elysées. Pogacar, premier Slovène vainqueur de la plus grande course du monde, est resté masqué jusqu'au bout. Comme les autres rescapés de ce Tour si particulier, le plus tardif en date depuis 1903 en raison du décalage de deux mois dû à la pandémie de coronavirus.

La bonne barquette d'Imaz : le Ti Coin Créole, pour les gros appétits

Matante Mimose est aujourd'hui à Saint-André, à la Zac Cocoteraie. Après ses courses elle est allée chercher une barquette au Ti Coin Créole, un restaurant de la rue Lefaguyes, qui descend tout droit vers Champ-Borne.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des averses et quelques éclaircies

La Réunion n'est pas à l'abri des averses ce lundi mais les éclaircies seront au rendez-vous. Le temps sera maussade notamment à Bois de Nèfles, à Saint-Paul. Le vent va souffler par contre, avec des rafales de 60 à 70 km/h. Matante Rosina espère que le soleil pointera le bout de son nez au moins en soirée pour aller voir un beau coucher de soleil sur la côte.