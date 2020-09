Pour veiller à la mise en place de filières d'épandage agricole respectueuses des bonnes pratiques agronomiques et environnementales, La Réunion se dote d'un SATEGE créé en partenariat avec la Chambre d'Agriculture. Ce service est reconnu officiellement par les services de l'État, comme organisme expert chargé de suivre les épandages agricoles sur le territoire, sur la base d'un arrêté préfectoral signé le 4 septembre 2020. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le SATEGE, mis en œuvre dans les services de Chambre d’Agriculture, est chargé des principales missions suivantes :

- Centraliser les épandages agricoles dans une base de données cartographique,

- Réaliser des bilans annuels des matières épandues sur le territoire,

- Communiquer sur les bonnes pratiques d’épandage.

Un comité de suivi encadre ses missions et réunit des représentants de la Direction de l’alimentation , de l’agriculture, et de la forêt (DAAF), de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL), de l’Office de l’eau, de l’Agence régionale de santé (ARS), du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), de l’Agence de l’environnement de la maîtrise de l’énergie (ADEME), du Département, de la Région et de la Chambre d’Agriculture.

La mise en place de ce service s’inscrit dans une dynamique globale de développement de l’économie circulaire en favorisant la mise en place de filières vertueuses de production de matières fertilisantes.

Il intervient à la suite du projet GABiR (Gestion Agricole des Biomasses à l’échelle de l’Ile de La Réunion) qui, entre 2017 et 2020, s’est intéressé à la valorisation agricole des biomasses localement produites dans l’objectif de favoriser l’autonomie du secteur agricole. Ce projet, coordonné par le CIRAD, a associé un grand nombre de partenaires afin d’identifier les leviers techniques et organisationnels pour favoriser l’économie circulaire des biomasses agricoles.