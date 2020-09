- On ne peut vivre uniquement de promesses -

La survie de leurs activités étant directement en cause, les transporteurs sont toujours en colère. Tous syndicats confondus (Fédération nationale des transporteurs routiers, FNTR, et Organisation des transporteurs indépendants, OTI), ils ont donc décidé de se mobiliser à nouveau ce lundi matin.

"On ne peut vivre uniquement de promesses, surtout lorsqu'elles ne sont pas tenues" commente, en substance, Didier Hoareau, président de OTI. Il fait allusion à l'accord acté le 8 septembre par la Région et le groupement concernant une reprise du chantier au 15 septembre. C'est à cette date que devait commencer la construction de 216 mètres de digue, pour un montant de 42 millions d'euros (dont 12 millions de surcoût).

Didier Hoareau faisait rapidement part de son scepticisme. Pour le représentant de l’OTI "ce n’est pas demain la veille que les transporteurs auraient eu du travail". La faute, selon lui, aux délais nécessaires pour préparer le chantier. "Il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est que les transporteurs ne reprendront pas le 15 septembre. Le chantier, oui. Mais pour commencer, il faut virer les acropodes et les musoirs (pointe de la digue, ndlr), ce qui va prendre un mois, voire un mois et demi", expliquait le représentant des transporteurs Pour lui il ne faisait pas de doute le président de Région joue sur les mots en garantissant une reprise du travail effective le 15 septembre.

Jean-Gaël Rivière de la FNTR était un peu plus confiant. "On a déjà commencé à livrer des 0-300 (remblais, ndlr) sur la partie D3 de la digue. Ce sont des finitions, ça n'a rien à voir avec le chantier futur, mais ça reste du travail en attendant" affirmait-il. "Le chantier de la digue va recommencer dès le 15 septembre", comme promis par la Région et le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu lors de sa visite sur l'île en août, pensait-il.

- "On a appris par la presse qu'on travaillait alors que nos camions sont à l'arrêt -"

Le 15 septembre est arrivé et les transporteurs n'ont pas repris le travail. "Et ils n’ont pour l’instant reçu aucun ordre de service. On a aucune activité, rien. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Beaucoup risquent de mettre la clé sous la porte", déplorait Didier Hoareau.

Jean-Gaël Rivière confirme qu’aucun ordre de service n’a été adressé malgré le fait que le protocole d’accord ait bien été signé entre la Région et le groupement. Quant à la reprise des travaux, il attend que le chantier soit prêt à recevoir les roches qui seront stockées, le temps que les travaux de préparation soient terminés, d’ici un mois environ. "On attend la réponse pour commencer le stockage", expliquait-t-il.

L'attente a finalement été estimée "trop longue", même si le groupement a publié le 15 septembre au soir un communiqué affirmant que "conformément au protocole d’accord (…) les travaux de réalisation de la digue ont pu reprendre ce mardi".

"Donc nous avons appris par la presse que avons repris le travail alors que tous nos camions sont à l'arrêt" s'amuse un transporteurs.

D'où l'action menée ce lundi matin. "Nous attendons d'avoir des clarifications et des engagements précis, nous ne quitteront pas les lieux sans ça" préviennent les transporteurs. La dernière fois où ils ont dit ça c'était le mardi 21 juillet dernier devant la Région.

Ils y étaient restés pendant huit jours.

