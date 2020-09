Matante Mimose est aujourd'hui à Saint-André, à la Zac Cocoteraie. Après ses courses elle est allée chercher une barquette au Ti Coin Créole, un restaurant de la rue Lefaguyes, qui descend tout droit vers Champ-Borne.

Au menu du jour : rôti de jarret, rougail morue, riz cantonnais poulet, poulet au four, porc aux brèdes, sauté magret, sauté de bœuf. Tous les plats ne sont pas encore prêts. Matante voulait le porc aux brèdes, mais comme i ressemb’ pa rien, elle règle 7 euros et repart avec un rougail morue, pour le déguster tranquillement à Champ-Borne, sous les arbres.

La barquette, format XL, a de quoi la caler jusqu’au soir. La morue a une jolie couleur, elle est bien émiettée, pas grasse et pas trop salée. Mais elle manque aussi de goût. On pouvait s’y attendre, elle ne sent pas grand-chose non plus. Heureusement que le petit piment la pate rouge relève un peu tout ça. Le riz, type basmati, est passable. Les lentilles aussi.

Matante est calée, mais aurait voulu prendre davantage de plaisir à la dégustation. Elle espère que vous aurez plus de chance.

Accueil : poli

Hygiène apparente : correcte

Quantité : généreuse

Service : efficace

Qualité gustative du plat dégusté : moyenne

Possibilité de manger sur place : oui

Parking dédié : non, mais possible à proximité.

On a aimé : e choix des plats, le piment la pâte en alternative au trop classique rougail zognon

On aurait aimé : un peu plus de goût

Date de la visite : septembre 2020

Le Ti Coin Créole se trouve à droite en descendant le chemin Lefaguyes, près de la Zac Cocoteraie.

0692 54 84 62

Note globale : 2 barquettes

Une barquette : Juste si on faim

Deux barquettes : Assez bon, mon ventre est plein

Trois barquettes : Très bon, on revient demain

Quatre barquettes : Exceptionnel, divin !

Matante Mimose / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com