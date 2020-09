Avec 52,15 % % des voix Karine Lebon (PLR - union des gauches) est arrivée largement en tête du premier tour de la législative partielle de la 2ème circonscription ce dimanche 20 septembre 2020. Elle devance très nettement la sans étiquette Audrey Fontaine (15,83 %%). Les deux candidates s'affronteront pour le second tour le dimanche 27 septembre prochain. Les autres candidats n'ont pas réussi à atteindre le seuil nécessaire pour se maintenir au second tour. Comme il fallait s'y attendre c'est l'abstention qui se taille la part du lion pour ce premier tour de scrutin avec un taux de 84,85%. Le désintéret régulier et inexorablement grandissant de la population pour la vie politique, combiné à la crainte générée par la crise sanitaire en cours, ont vidé les bureaux de vote (Photo rb/www.ipreunion.com)

L'arrivée en tête de classement de Karine Lebon n'est pas une grande surprise, même si son score dépasse peut-être ses attentes. A l'exception des Verts de Charles Moyac, elle a réussi a fédérer autour d'elle toute la gauche, le PCR allant même lui apporter son aide alors que l'un de ses membres, Philippe Robert en l'occurrence était candidat.

Elle bénéficie également de deux soutiens de poids. Celui d'Huguette Bello - à l'origine de cette partielle suite à sa démission de l'Assemblée après son élection à la tête de la commune de Saint-Paul -, et du maire portois Olivier Hoarau réélu à la tête de sa commune dès le premier tour des municipales en mars dernier.

La maire saint-pauloise - qui a quitté l'Assemblée nationale après y avoir siégé pendant plus de 20 ans -, peut se réjouir d'avoir imposée de manière magistrale sa candidate, pourtant nouvellement en politique. L'électorat de la partie de Saint-Paul concernée par le scrutin s'est prononcé pour elle à 58,75% reléguant très loin derrière Audrey Fontaine, la candidate de droite, (13,80%) et encore plus loin Alain Bénard, ex maire de Saint-Paul (9,28%). Les scores des 11 autres candidats relève tous de l'anecdote.

Le maire portois peut lui aussi être content. Dans sa commune Karine Lebon remporte 55,24% des voix, contre 22,82% à Audrey Fontaine. Dans cette ville aussi tous les autres candidats n'ont fait que de la figuration, aucun d'eux ne dépassant les 5% des voix. Olivier Hoarau prouve ainsi son poids politique, sa capacité à mobiliser et à faire le job plus que correctement. C'est l'un des enseignements à retenir pour les élections départementales et régionales de 2021

- Abstention massive -

A la Possession, où la maire Vanessa Miranville s'est déjà déclarée candidate aux Régionales, c'est aussi Karine Lebon qui arrive confortablement en tête (30,89%). Elle devance Philippe Robert, chef de file de l'opposition municipale, (24,76%). Dans cette commune Audrey Fontaine termine à la 4ème place (10,84%) derrière Patrick Serveaux (11,47%)

Bien que soutenue par Michel Fontaine, chef de file des Républicains et Cyrille Melchior, président du Département, Audrey Fontaine n'a donc pas réussi une percée décisive. Elle a visiblement souffert de la multiplicité des candidatures, une bonne demie douzaine, se réclamant de la même mouvance politique qu'elle.

Interrogée par la 1ere après la publication des résultats, elle a indiqué vouloir prouer qu'elle est "une femme de dialogue". Une manière de dire qu'elle est prête à toutes les discussions et accord.

Reste à savoir comment ces tractations seront perçues par un électorat déjà largement dubitatif face au débat politique. Le chiffre de l'abstention le démontre en fois de plus. Plus de 80% des électrices et des électeurs ont fait autre chose qu'aller voter. Cela coûte d'ailleurs à Karine Lebon une victoire au premier tour. Même si elle est majoritaire avec plus de 50% des voix sur l'ensemble de la circonscription, elle ne totalise pas les 25 % des électeurs inscrits, un chiffre nécessaire pour être élu à ce stade.

Les 96 228 électrices et électeurs de la deuxième circonscription seront donc convoqué une nouvelle fois deès 8h le dimanche 27 septembre dans l'un des 137 bureaux de vote ouverts jusqu'à 18h.

www.ipreunion.com