La Française des Jeux et la Fondation du patrimoine ont remis, ce dimanche 20 septembre 2020, un chèque de 500.000 euros pour la rénovation du Pont de la Rivière de l'Est, dans le cadre du Loto du patrimoine. Le site était l'un des 18 retenus pour bénéficier d'un soutien financier pour sa sauvegarde et sa restauration. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le 31 août dernier était lancé la troisième édition du Loto du patrimoine, projet porté par Stéphane Bern afin de récolter des fonds destinés à la Fondation du patrimoine et assurer l'entretien de monuments considérés en péril. Des tickets de jeu à gratter avaient alors été mis en vente au prix de 15 euros. À La Réunion, c'est le Pont de la Rivière de l'Est qui avait été retenu.

#JournéesDuPatrimoine 2020 📣

Le chèque de 500 000 € de la #missionbern a été remis par la #Fondationdupatrimoine et la @FDJ pour la sauvegarde et la restauration du Pont suspendu de la rivière de l'Est à la Réunion.



Découvrir le projet : https://t.co/V4bTs4nV47 pic.twitter.com/lqIsIlDhoI — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) September 20, 2020

Le Pont de la Rivière de l’Est a été construit en 1893 par les ingénieurs et industriels Ferdinand Arnodin et Pierre-Joseph Bonnin, afin de relier l’Est au Nord de l’île. L’édifice avait surtout pour objectif de faciliter le transport de cannes et ainsi développer l’industrie sucrière. Il est implanté à 3 500 m du rivage, à 42 m au-dessus de la rivière et mesure 149,5 m de portée. Il était le plus long pont du monde lors de sa livraison.

- Fin des travaux en 2022 -

La circulation y est proscrite depuis 1979, le site ne répondant plus aux normes de sécurité. Le public n’y a plus accès non plus depuis 2016. “L’objectif de sa restauration est sa réouverture aux piétons et l’implantation d’espaces de ventes et de médiation à ses extrémités sur des aires d’accueil du public”, explique la Fondation du patrimoine. “Une activité de saut à l’élastique et un centre d’interprétation du Pont relatant son histoire seront également installés.”

Lire aussi : Loto du Patrimoine : un coup de pouce pour le Pont de la Rivière de l'Est

La rénovation du pont devrait se faire en trois étapes à compter de cette année 2020, jusqu’à la fin de l’année 2022. La première, des travaux d’urgence, de consolidation et de renforcement, fera prochainement l’objet d’un appel d’offres pour retenir un architecte. Fin 2017, un rapport d'expertise chiffre le coût de la rénovation à 10 millions d'euros. Les 500.000 récoltés grâce au Loto du patrimoin aideront la financer.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com