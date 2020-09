BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce mardi matin 22 septembre 2020



- La terre a tremblé à La Réunion, un séisme de 4,4 ressenti sur toute l'île

- Chantier de la NRL : les transporteurs bloquent le groupement

- Semaine de la mobilité : des Réunionnais appellent à des alternatives au tout-voiture

- Les prix stables au mois d'août à La Réunion

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Bleu le matin, gris l'après-midi

La terre a tremblé à La Réunion, un séisme de 4,4 ressenti sur toute l'île

Ce lundi 21 septembre à 21h02, les Réunionnais ont ressenti la terre trembler sous leurs pieds. Un séisme de 4,4 sur l'échelle de Richter ressenti principalement dans le nord, mais également dans l'ouest et l'est et plus faiblement dans le sud de l'île. Pour l'observatoire volcanologique, cet événement reste isolé. Un appel à témoignages est lancé pour identifier plus précisément l'intensité réelle du séisme.

Chantier de la NRL : les transporteurs bloquent le groupement

Au tour du groupement GTOI-SBTPC-Vinci d'être bloqué par les transporteurs, deux mois après plus une longue semaine de blocage devant l'hôtel de Région. Ce lundi 21 septembre, la plateforme syndicale s'est réunie au Port avant de rencontrer le groupement afin de parler suite du chantier de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) et reprise du travail. Une réunion chaotique qui s'est soldée par des cris de colère. Excédés, les transporteurs estiment n'avoir rien obtenu et bloquent le siège du groupement au Port à compter de ce mardi 22 septembre, après une nuit passée sur le parking de la Halle des manifestations. Suivez-nous, nous sommes en live

Semaine de la mobilité : des Réunionnais appellent à des alternatives au tout-voiture

Alors que la semaine de la mobilité se clôture ce mardi 22 septembre 2020, qui est par ailleurs aussi la date de la Journée mondiale sans voiture, plusieurs acteurs réunionnais appellent à la fin du tout-voiture à La Réunion. Tandis que le parc automobile représente environ 350.000 véhicules pour un peu moins de 900.000 habitants, la question de la voiture se pose régulièrement. Embouteillages sans fin, pollution, les habitudes de transport des Réunionnais posent de nombreux problèmes

Les prix stables au mois d'août à La Réunion

Au mois d'août 2020, les prix à la consommation sont stables à La Réunion. Les prix de l'énergie augmentent fortement : à la hausse des prix des produits pétroliers qui se poursuit depuis le déconfinement s'ajoute l'augmentation des tarifs de l'électricité. Dans le même temps, les prix des produits manufacturés augmentent légèrement. À l'inverse, les prix des services baissent - dont les tarifs aériens de saison -, ainsi que ceux des produits alimentaires dans une moindre mesure. Sur un an, les prix diminuent de 0,1 % à La Réunion et augmentent de 0,2 % en France hors Mayotte. Nous publions ci dessous le communiqué de l'INSEE.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Bleu le matin, gris l'après-midi

Matante Rosina prend son temps pour boire son café. Elle a déjà tout prévu pour ce mardi 22 septembre 2020. Elle vu qu'il y aura de belles éclaircies le matin et des nuages l'après-midi. Notre gramoune dit aussi que le vent va nettement s'affaiblir et que la mer sera un peu agité. Qu'en est-il chez-vous ?