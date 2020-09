Après deux ans d'absence, Corsair rétablit la desserte de Paris au départ de Mayotte à raison de deux vols hebdomadaires dès le samedi 12 décembre. Les liaisons seront assurées via La Réunion. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Acteur historique dans l’océan Indien, Corsair affirme ainsi sa volonté de conforter son rôle majeur sur les dessertes domiennes en faveur de la continuité territoriale.

Présente depuis 2007 sur Dzaoudzi, Corsair avait dû annoncer en 2018 l’arrêt de la desserte, contrainte par l’utilisation du B747 qui ne pouvait pas atterrir à l’aéroport de Pamandzi en raison d’une piste trop courte. Le renouvellement anticipé de la flotte et le passage en tout Airbus permet aujourd’hui à Corsair de s’installer durablement sur Mayotte avec des vols toute l’année, sans aucune contrainte technique liée aux infrastructures aéroportuaires.

Le retour de Corsair dans le ciel mahorais renforce sa position d’acteur historique majeur sur les dessertes domiennes et marque sa volonté de continuer à faciliter les déplacements et assurer la continuité territoriale. Corsair développe non seulement les connexions sur le trafic long courrier mais également sur le réseau régional Mayotte / Réunion, et permet ainsi d’offrir plus de choix pour mieux répondre aux attentes des clients et stimuler les échanges.

La présence de Corsair apportera désormais plus de flexibilité en termes d’horaires et de jours de vols. Grâce à des tarifs attractifs dans chacune de ses trois classes de voyages, le transport aérien deviendra accessible à un plus grand nombre de personnes. La ligne sera opérée en Airbus A330.

A l’occasion du lancement de cette nouvelle desserte, Corsair lance des tarifs promotionnels A/R :

Mayotte - La Réunion 158 € * Mayotte - Paris-Orly 428 € *

Corsair proposera deux vols hebdomadaires Mayotte/Paris, via la Réunion :

- départ Mayotte à 16h30 les mardis et samedis pour une arrivée à 7h35 à Paris Orly

- départ de Paris à 21h20 les lundis et vendredis, pour un atterrissage prévu le lendemain à 14h45 à Mayotte.