Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Du 14 au 20 septembre, 6 cas de dengue ont été signalés à l'ARS. Une circulation de faible intensité et diffuse est actuellement observée dans l'île. Au cours des deux dernières semaines, 10 communes ont rapporté des cas, principalement dans l'Ouest, la région la plus impactée par la circulation virale. La préfecture et l'ARS rappellent à la population l'importance de mettre en oeuvre les gestes de prévention pour lutter contre la dengue : se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger, même malade, vider ce qui peut contenir de l'eau autour de son domicile, et consulter un médecin en cas de symptômes. Nous publions ici le communiqué de la préfecture et de l'ARS. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

