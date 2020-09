Au mois d'août 2020, les prix à la consommation sont stables à La Réunion. Les prix de l'énergie augmentent fortement : à la hausse des prix des produits pétroliers qui se poursuit depuis le déconfinement s'ajoute l'augmentation des tarifs de l'électricité. Dans le même temps, les prix des produits manufacturés augmentent légèrement. À l'inverse, les prix des services baissent - dont les tarifs aériens de saison -, ainsi que ceux des produits alimentaires dans une moindre mesure. Sur un an, les prix diminuent de 0,1 % à La Réunion et augmentent de 0,2 % en France hors Mayotte. Nous publions ci dessous le communiqué de l'INSEE. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Les prix à la consommation des ménages sont stables en août 2020 à La Réunion, après une augmentation de 1,2 % en juillet. Les prix de l’énergie augmentent fortement, accompagnés, dans une moindre mesure, par ceux des produits manufacturés et du tabac. À l’inverse, les prix des services et des produits alimentaires reculent.

Sur un an, les prix diminuent de 0,1 % à La Réunion alors qu’ils augmentent de 0,2 % en France, hors Mayotte.

Les tarifs de l’énergie augmentent depuis le déconfinement, mais moins en août (+ 2,4 %) que les mois précédents (+ 2,8 % en juillet et + 3,4 % en juin). Les prix des produits pétroliers augmentent de 2,7 % après + 4,2 % en juillet, tirés par des hausses concomitantes des carburants et de la bouteille de gaz. Les tarifs de l’électricité augmentent également (+ 1,7 %) après cinq mois de stabilité. Les prix de l’énergie restent néanmoins en dessous de ceux pratiqués au début de l’année. Sur un an, les prix de l’énergie diminuent de 8,1 % à La Réunion, et de 7,1 % en France.

Les produits manufacturés voient leurs prix augmenter légèrement en août (+ 0,1 %). Les prix de l’habillement et des chaussures se stabilisent (+ 0,1 %) après la hausse marquée de juillet (+ 2,7 %). La légère augmentation des prix des autres produits manufacturés se poursuit

(+ 0,2 %), tandis que le recul des prix des produits de santé s’atténue (- 0,1 % après - 0,4 % le mois précédent). Sur un an, les prix des produits manufacturés reculent de 0,1 % à La Réunion et de 0,2 % en France. Les prix du tabac augmentent de 0,3 % en août. Sur un an, ils augmentent de 9,9 % à La Réunion et de 13,8 % en France.

Les prix des services reculent de 0,3 %, tirés par la baisse de saison des tarifs aériens. À l’inverse, les prix des loyers et services rattachés augmentent (+ 0,2 %), ainsi que ceux des autres services (+ 0,7 %). Les prix des services de santé et de communication sont stables.

Sur un an, les prix des services augmentent de 0,3 % à La Réunion, et de 0,9 % en France.

Dans l’alimentaire, les prix reculent de 0,2 %. Les prix des produits frais se stabilisent : - 0,1 % après - 8,5 % en juillet. Hors produits frais, les prix baissent de 0,2 %. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,5 % à La Réunion, et de 0,9 % en France.