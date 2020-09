Alors que la semaine de la mobilité se clôture ce mardi 22 septembre 2020, qui est par ailleurs aussi la date de la Journée mondiale sans voiture, plusieurs acteurs réunionnais appellent à la fin du tout-voiture à La Réunion. Tandis que le parc automobile représente près de 350.000 véhicules pour un peu moins de 900.000 habitants, la question de la voiture se pose régulièrement. Embouteillages sans fin, pollution, les habitudes de transport des Réunionnais posent de nombreux problèmes. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les actions se sont multipliées ces dernières semaines : dans plusieurs communes de l'île, des pistes cyclables sont apparues dans les rues. Ce n'est pas l'œuvre des élus, mais des militants d'Extinction Rebellion. Saint-Denis, Saint-Leu, Saint-Pierre, Les Avirons…Petites comme grandes villes se sont vues décerner des pistes cyclables.



Le but de l'opération : interpeller sur le manque d'infrastructures pour accueillir les cyclistes. "Il n'existe quasiment aucune piste cyclable dans l'île, et les rares qui existent sont pour le loisir et non pour les déplacements à proprement parler" explique Extinction Rebellion. Les militants souhaitent donc ouvrir le débat avec les élus pour inciter la population à se mettre au vélo.



"Pour l'instant, la ville de Saint-Denis et quelques communes de l'ouest se sont rapprochées de nous. A Saint-Pierre, c'est tout le contraire : notre piste cyclable a été effacée le soir-même" regrette le mouvement. "Pourtant, c'est un investissement bien maigre contrairement à la construction de routes" continue-t-il. Une action de "vélorution" (anagramme de révolution ; ndlr) a aussi été organisée à Saint-Denis le 12 septembre dernier pour appeler à une plus grande utilisation du vélo.



Extinction Rebellion souligne par ailleurs que les quelques pistes cyclables existantes sont loin d'être sécurisées. "Il existe pourtant des solutions simples et peu coûteuses pour les sécuriser, et cela inciterait la population, qui est inquiète des risques d'accidents, à se lancer dans le cyclisme" soulignent les militants.

A La Réunion, il y aurait 2% de la population qui se déplacent à vélo pour aller au travail, selon l'application Karos. Créée pour proposer des solutions de covoiturage en 2016 à La Réunion, Karos est l'unique entreprise à s'adresser aux particuliers comme aux entreprises et collectivités.



"Nous avons 6.000 utilisateurs grand public, et 4.000 issus d'entreprises" souligne Irshad Akhoune, président de Karos Réunion. L'objectif du covoiturage est simple : diminuer le nombre d' "autosoliste", c'est-à-dire de conducteurs se déplaçant seul dans leur voiture.

- Mettre fin aux embouteillages interminables -

Pour se faire, l'application propose à l'utilisateur de renseigner son trajet et ses horaires de travail, afin de trouver un conducteur pouvant partager le trajet avec ce dernier. "Karos est dotée d'une intelligence artificielle, qui fonctionne grâce à la géolocalisation : au fur et à mesure de son utilisation, les propositions de covoiturage s'affinent et s'adaptent aux habitudes de l'utilisateur" explique Irshad Akhoune.



"Pour beaucoup, il est hors de question de modifier ses horaires de départ ou de faire un détour de plusieurs kilomètres en allant ou en rentrant du travail. Il faut donc trouver la meilleure solution pour l'usager" détaille-t-il.



Les prévisions de Karos ont estimé que si 10% des usagers quotidiens de la route privilégiaient le covoiturage, les embouteillages pourraient disparaître. "On parle beaucoup des nouvelles solutions de transport aujourd'hui, notamment avec les trams et les périphériques. Mais elles sont coûteuses et surtout pas encore disponibles : pourquoi ne pas mettre en avant les initiatives qui sont disponibles dès maintenant ?" s'interroge Irshad Akhoune. "A ce jour, nous avons évité 2100 trajets en voiture, qui correspondent à 50650 km d’autosolisme" précise-t-il par ailleurs.



"Dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, nous faisons d'ailleurs un défi covoiturage au sein de l’IUT, où le service vient d’être mis en place avec le concours financier de Total Réunion. Nous venons aussi de lancer le service au sein de la DEAL" détaille Irshad Akhoune. Une façon d'inciter étudiants comme agents de l'Etat à participer à la baisse du nombre de voiture sur les routes réunionnaises.



L'Etat semble d'ailleurs prêt à encourager la population à se passer de sa voiture. Le 3 septembre, le Premier ministre a annoncé rallonger de 20 millions d'euros l'enveloppe du "Coup de pouce vélo", qui permet de bénéficier de 50 euros pour remettre en état son vélo. 100 millions d'euros seront par ailleurs consacrés aux pistes cyclables. Un signal favorable au développement des déplacements écologiques.



as / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com