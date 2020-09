Dans une vidéo publiée ce mardi 22 septembre 2020 sur Konbini, l'humoriste péi Manu Payet vante longuement les beautés de La Réunion. Le Piton de la Fournaise, le Maïdo, Mafate, les plages de l'ouest...Tout est listé par ce dernier, qui ne tarie pas de louanges quand il s'agit de son île natale.

On y apprend même que le Président de la République, en visite dans l'île l'an dernier, n'aurait pas touché à son assiette lors de son passage au restaurant Ti Fred, que Manu Payet considère comme le lieu où on mange le mieux. Une anecdote qui serait restée en travers de la gorge du restaurateur. On en apprend tous les jours.

Cette vidéo a en tout cas ravi l'Ile de La Réunion Tourisme (IRT), partenaire de la publication. La vidéo est à visionner ci-dessous, regardez :