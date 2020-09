Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Ce lundi 21 septembre à 21h02, les Réunionnais ont ressenti la terre trembler sous leurs pieds. Un séisme de 4,4 sur l'échelle de Richter ressenti principalement dans le nord, mais également dans l'ouest et l'est et plus faiblement dans le sud de l'île. Pour l'observatoire volcanologique, cet événement reste isolé. Un appel à témoignages est lancé pour identifier plus précisément l'intensité réelle du séisme. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

