Les transporteurs en opération blocage

Ils avaient promis de durcir le mouvement en cas de désaccord, c'est chose faite. Ce mardi 22 septembre, les transporteurs font faire le pied de grue devant le siège du groupement. Au tour, donc, de GTOI-SBTPC-Vinci d'être bloqué, deux mois après la Région.

- Pas de reprise le 15 septembre -

Au cœur de la discorde : la reprise du chantier de la NRL. Les transporteurs attendaient, en accord avec les négociations du Conseil régional et du groupement, une reprise effective du travail dès le 15 septembre.

Didier Hoareau, président de l'OTI, avait prévenu dès le début : impossible de reprendre dès le 15, alors qu'il faut déblayer tout le chantier pour refaire le remblais. Ça n'a pas raté et de fait, les transporteurs n'ont pas repris le 15. Ils espéraient au moins des travaux compensatoires en attendant le lancement officiel du chantier digue, en tout cas la partie de 216 mètres qu'il faut construire en attendant la résiliation du marché et un nouvel appel d'offres pour attaquer les 2,7 km de digue dans leur intégralité.

La goutte d'eau : un communiqué du groupement, annonçant que le chantier avait bien repris le 15 septembre, sans aucune mention des transporteurs.

Fatigués d'attendre, la plateforme syndicale a donc décidé de se rassembler en ce début de semaine et de monter au groupement pour réclamer des réponses sur la reprise du travail.

Les transporteurs espéraient notamment s'occuper avec du stockage de roches venues de Saint-Pierre, durant le mois nécessaire pour que les travaux préparatoires de la digue soient terminés.

- Rassemblement au Port -

C'est tôt ce lundi 21 septembre qu'ils se sont rassemblés sur le parking de la Halle des manifestations au Port. L'ensemble de l'intersyndicale réunie, une délégation constituée des principaux leaders s'est mise en route pour le groupement.

"Ils sont au courant que nous venons aujourd'hui" expliquait alors Didier Hoareau. Un horaire a finalement été fixé : 14h30.

Une fois sur place, la délégation a été reçue par deux représentants du groupement, parmi lesquels le directeur général de GTOI en charge du chantier de la NRL, Bruno Nguyen.

- Réunion chaotique avec le groupement -

Mais rien ne s'est passé comme prévu et c'est dans des éclats de voix que la réunion s'est terminée, plus tôt que prévu. "Pour l'instant le chantier ne peut pas avancer plus que ça, ils n'ont fait aucune proposition. La reprise pourrait aller au-delà de novembre !" déplorait Hubert Poinapin, de la SRTT.

"Il n'y a aucune évolution, on nous dit toujours : en fin de semaine ! Encore des bobards ! On en a marre !" criait Jean-Gaël Rivière de la FNTR en sortant de la salle de réunion, quand Joël Mongin de la FTOI parlait lui de "réunion stérile".

"Encore une fois, on nous fait arrêter, ça fait un an et demi que c'est comme ça. On nous dit : dans une semaine, peut-être qu'il y aura une réponse ! On ne peut plus travailler comme ça" disait Didier Hoareau.

En-dehors de l'absence d'indications sur la reprise du travail, les transporteurs ont également appris que l'espace normalement dédié au stockage des roches n'était plus disponible, et que les prix de livraison à la tonne pourraient à nouveau changer. De quoi mettre le feu aux poudres.

- Blocage jusqu'à mercredi au moins -

Une colère partagée par l'ensemble des transporteurs. De retour sur le parking de la Halle des manifestations, les leaders syndicaux ont, à regret, fait un résumé de la réunion à leurs collègues. Après concertation, les transporteurs ont décidé de bloquer le siège du groupement au Port à compter de ce mardi 22 septembre, après avoir passé la nuit sur le parking.

Le blocage pourrait durer jusqu'à mercredi au moins, selon Joël Mongin de la FTOI. "Le comité directeur du groupement a lieu ce mercredi. On ira jusque là, on verra ce que ça donne. On va ramener les tentes et le barbecue."