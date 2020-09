BONJOUR - Voici les titres à la une de cette matinée du mercredi 23 septembre 2020 :



Déploiement de la 5G : révolution technologique pour les uns, danger sanitaire pour les autres

En France, la 5G est prévue pour la fin de l'année. Mais de nombreux opposants pointent du doigt une précipitation alors que l'étude définitive de l'Anses, demandée par le gouvernement, n'est pas encore parue sur le sujet, ne permettant pas de définir clairement les effets de la 5G sur la santé et l'environnement. Du côté des grandes entreprises et des opérateurs, on se réjouit de cette avancée technologique, un prolongement de la 4G déjà en place, qui pourrait permettre de développer de nouveaux services dans les domaines du transport, de la santé ou l'industrie. Voici donc à ce jour ce que l'on sait et ce qu'il reste à savoir à propos de la 5G.

Appel de renforts sanitaires : la procédure déclenchée à La Réunion

L'épidémie de Covid-19 continue à progresser à La Réunion. Ce lundi la préfecture et l'ARS ont annoncé 221 nouveaux cas recensés entre le 19 et le 21 septembre, ainsi qu'un nouveau décès. 77 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus, dont 17 en service de réanimation. On ne parle donc pas encore de saturation, loin de là, pour autant les autorités sanitaires anticipent. Le CHU de La Réunion a demandé à l'ARS de déclencher la procédure visant à faire appel à des renforts issus de la réserve sanitaire.

NRL : deuxième jour de blocage des transporteurs devant le siège du groupement

Après avoir passé la nuit devant le siège du groupement GTOI-SBTPC-Vinci, les transporteurs entament, ce mercredi 23 septembre 2020, leur troisième jour de mobilisation. Hier mardi 22 septembre, ils se sont donc installés devant le siège groupement, au Port, de la même manière qu'ils étaient restés devant l'hôtel de Région au mois de juillet dernier. Toujours au coeur de la discorde : la reprise du chantier de la Nouvelle route du littoral. Un durcissement du mouvement consécutive à leur mécontentement au sortir d'un réunion avec le groupement lundi. Ils estiment ne pas avoir été écoutés. Les conclusions du comité de direction du groupement, prévu ce mercredi, seront décisives quant à la poursuite du mouvement des transporteurs

La durée du congé de paternité va doubler et passer à 28 jours

La durée du congé de paternité va doubler et passer à 28 jours, a indiqué mardi l?Élysée, permettant à la France, un temps en pointe sur le sujet, de combler une partie de son retard par rapport aux meilleurs élèves européens.

Saint-Denis : la mairie recrute 50 intervenants pour le Plan anglais

Le Projet Plan Anglais est un programme éducatif créé par la ville de Saint-Denis. Il vise à initier à l'anglais des jeunes enfants de 5 à 7 ans des écoles maternelles et primaires de la ville de Saint-Denis à l'aide d'une approche ludique de la langue par le biais de jeux, de dessins et de comptines. N

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et bien ensoleillé

Les pluies continuent à être abonnées absentes ce mercredi. Le temps sera sec et ensoleillé. Matante Rosina voit quelques nuages dans le nord dans sa boule de cristal, et les sommets resteront dans le bleu. Un temps doux et agréable qui annonce petit à petit le retour de l'été.