Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Les pluies continuent à être abonnées absentes ce mercredi. Le temps sera sec et ensoleillé. Matante Rosina voit quelques nuages dans le nord dans sa boule de cristal, et les sommets resteront dans le bleu. Un temps doux et agréable qui annonce petit à petit le retour de l'été. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les pluies continuent à être abonnées absentes ce mercredi. Le temps sera sec et ensoleillé. Matante Rosina voit quelques nuages dans le nord dans sa boule de cristal, et les sommets resteront dans le bleu. Un temps doux et agréable qui annonce petit à petit le retour de l'été. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)