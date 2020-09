La crise sanitaire a durement impacté le secteur aéronautique et le tourisme, et l'aéroport Roland Garros à La Réunion a été durement touché. Un programme d'investissement, auquel participent les différents actionnaires parmi lesquels l'Etat et la Région Réunion, courant jusqu'en 2024 va permettre de redynamiser l'aéroport et terminer des projets de modernisation comme le nouvel aérogare ouest. En tout ce sont 146 millions d'euros qui sont injectés dans ce programme d'investissement massif. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La crise sanitaire est importante et en ce qui nous concerne, elle a débouché sur une crise économique majeure" commence Guillaume Branlat, président du directoire de la société aéroportuaire. "Quand les entreprises sont en crise, on prend la décision de geler les investissements, c'est d'ailleurs ce qui a été fait. Mais suite aux réflexions engagées avec nos actionnaires (dont l'Etat et la Région Réunion, ndlr), le conseil de surveillance a autorisé un programme d'investissement 2020-2024 de 146 millions d'euros."

Un plan en baisse par rapport au budget initial mais qui reste massif. "C'est 146 millions contre 160 millions au départ. On se situe dans un maintien global" note Guillaume Branlat. "Dans ce plan on compte 50% issus des fonds publics, 30% d'emprunt et 20% de fonds propres" détaille-t-il.

- Le même trafic aérien qu'en 1992 -

L'aéroport a été très fortement marqué par la crise sanitaire. "En juillet-août, l'activité s'est effondrée de 65%. C'est un climat angoissant, je ne vous le cache pas. Notre trafic est similaire à celui de 1992, ce qui montre l'impact qui touche l'ensemble du secteur" note le président de l'aéroport.

Le fret lui résiste un peu mieux, avec une baisse de 13,5%, pour une prévision de - 25 % à la fin de l'année.

"Nous observons aussi une perte de 30 millions d'euros sur le chiffre d'affaires, et une perte de 20 millions sur les résultats" ajoute Guillaume Branlat. Un bilan compliqué pour les investissements, alors que 4,5 millions d'économies ont pu être réalisées à la force du poignet, via le gel des dépenses, des recrutements ou encore l'optimisation des moyens techniques. "En résumé, nous avons perdu toute capacité d'auto-financement. L'entreprise reste debout mais elle ne peut plus investir."

- Parkings, accès et nouvel aérogare -

Le programme d'investissements va permettre plusieurs choses : réaménagément des parkings, accès plus fonctionnels, et nouvel aérogare ouest. Ce dernier est le projet phare de l'aéroport Roland Garros. "Il faut démarrer impérativement les travaux mi-2021, pour une livraison de l'aérogare en 2023 et une mise en service en 2024" déclare Guillaume Branlat.

Une modernisation soutenue par l'Etat et donc la préfecture en la personne de Jacques Billant. "L'aéroport est un outil majeur du territoire. On ne peut pas penser demain sans investir aujourd'hui, et la relance économique de l'île passe par de genre d'investissements. Ce programme 2020-2024 de 146 millions a été revu à la baisse, mais il reste ambitieux."

Pour le projet aérogare notamment, il est question de mobiliser une enveloppe issue du plan France Relance, de 100 milliards d'euros au total. Le montant de l'enveloppe n'est cependant pas encore connu, tout dépend de la part qu'obtiendra La Réunion sur le 1,5 milliard dédié aux Outre-mer. "Ici on est au cœur de la territorialisation du plan de relance" ajoute le préfet. Ce montant viendra s'ajouter aux fonds européens de la FEDER, sous l'autorité du Conseil régional.

- "Rien à voir avec le montant débloqué pour la NRL" -

Egalement président, le président de Région Didier Robert assure que cette enveloppe n'a "rien à voir" avec le montant demandé par le Conseil régional : 100 millions d'euros issus du plan de relance et dédiés au chantier de la Nouvelle Route du Littoral.

Le montant dédié à la NRL et issu du plan France Relance n'est toujours pas fixé, affirme quant à lui le préfet."Une sous-enveloppe dédiée à La Réunion sur le 1,5 millard d'euros des Outre-mer sera fléché pour soutenir les infrastructures routières, et notamment pour participer à la finalisation de la NRL" lit Jacques Billan dans le document officiel du ministère des Outre-mer.

"Il y a un accord de principe du gouvernement sur sa participation au chantier de la NRL. La Région a demandé 100 millions, il y aura d'ici quelques semaines ou mois un arbitrage de la part du gouvernement. Mais on parle bien d'opérations nouvelles. Il ne s'agit en aucune manière de supprimer des opérations pour les remplacer par d'autres" assure-t-il. Ces deux enveloppes, NRL et aéroport, sont bien distinctes donc, affirme Didier Robert.

"Je précise que les fonds européens de la FEDER ne peuvent en aucun cas venir abonder le projet de la NRL, ils ne peuvent pas concerner les routes. À l'inverse, ils concernent directement l'aéroport, oui" déclare le président de Région. "Mon ambition c'est que Roland Garros soit le premier aéroport de la zone océan Indien."

La Région affirme également s'investir dans la dynamisation de la zone aéroportuaire. "Nous venons d'attribuer 9 hectares à 11 nouvelles entreprises dans la zone. Avant fin de l'année, nous allons lancer un appel pour les 7 ou 8 hectares restants, donc nous aurons bouclé l'ensemble de l'activité d'ici fin de l'année" annonce Didier Robert.

Autre souhait : renforcer la desserte de l'aéroport par un meilleur réseau de transports en commun, mais également à travers le projet de tramway du Run Rail, dont la première phase couvrant Sainte-Marie - commune mère de l'aéroport - est prévue pour 2025.

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com