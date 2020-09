BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce jeudi matin 24 septembre 2020



- Laver un masque chirurgical, c'est comme "laver un mouchoir en papier"

NRL : les transporteurs rencontrent le groupement ce jeudi à 16 heures

Les transporteurs entament ce jeudi 24 septembre 2020, leur quatrième jour de mobilisation. Ils réclament toujours la reprise de leurs activités sur la NRL. Hier, mercredi 23 septembre, a vu un durcissement de leur action avec le blocage du rond des Pêcheurs à la Possession donnant accès à la partie dite D4 du chantier de la NRL. Les transporteurs n'ont pas été convié à discuter avec le comité de direction du groupement GTOI-SBTPC-Vinci, qui s'est réuni mercredi. Une réunion entre les deux parties est prévue ce jeudi à 16 heures. Suivez-nous, nous sommes en live.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a présenté ce mercredi 23 septembre 2020, les décisions prises lors du Conseil de défense qui s'était tenu dans la matinée. Des nouveaux seuils d'alerte pour le suivi de l'épidémie de coronavirus ont été introduits : les zones d'alerte, les zones d'alerte renforcée, zones d'alertes maximales et l'état d'urgence sanitare. À La Réunion, comme dans les 68 autres départements du territoire classés en zone rouge, la jauge des rassemblements autorisés pour les mariages, les communions, les fêtes, les événements associatifs a été abaissée à 30 personnes. La mesure rentrera en application dès ce lundi 28 septembre.

Icône de la chanson française, Juliette Gréco est morte

Icône de la chanson française, Juliette Gréco est morte mercredi à l'âge de 93 ans après plus de 60 années d'une carrière où elle a interprété les textes des plus grands, de Vian à Prévert, en passant par Aznavour et Gainsbourg.

Ce jeudi 24 septembre 2020, suite à l'appel national du Syndicat de la magistrature et de l'Union syndicale de la magistrature, un rassemblement est prévu devant le Palais de justice de Saint-Denis à 13 heures. Les deux syndicats souhaitent dénoncer les "attaques contre l'institution judiciaire" de la part de "celui qui devrait la protéger : le garde des Sceaux". Ils accusent Eric Dupond-Moretti de "se positionner en défenseur d'intérêts particuliers, quitte à salir l'autorité judiciaire". Imaz Press sera en live dès 13 heures, suivez-nous

Le soleil va inonder La Réunion et le ciel sera au beau fixe ce jeudi 24 septembre 2020, affirme Matante Rosina. Elle dit aussi qu'il y aura un peu de vent sur les côtes sud-est, nord-est et sur les plages de l'ouest. Et chez-vous quel temps fait-il ?