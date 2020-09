La fédération Méti-Tresse organise le samedi 29 septembre et le dimanche 30 septembre 2020, de 9h00 à 16h00, la seconde édition des journées des Assises de la Tresse, au Village de Corail 80 avenue de Bourbon à Saint Gilles-les-Bains. L'objectif est de développer la filière des fibres végétales à La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la fédération.

"Un évènement dans le cadre de la semaine du développement durable afin de mettre en place des synergies entre adhérents et partenaires dans le but de construire une filière artisanale équitable et responsable.

L’évènement va rassembler des dizaines d'adhérents et de partenaires pour créer une stratégie commune et faire grandir la filière. Les objecrifs de cet év"nement sont de réunir les professionnels des fibres végétales, de rendre compte de l’évolution de la filière, de sensibiliser les partenaires à notre

plan d’action et obtenir leur adhésion et de construire la stratégie de la filière qui permettra de nouvelles stratégies dans un objectif de croissance de la fédération".