"Homme libre, toujours tu chériras la mer", écrivait Baudelaire, comme le rappelle la Marine nationale dans un tweet. Ce jeudi 24 septembre marque la Journée mondiale de la mer. Sur les réseaux sociaux, chacun célèbre à sa manière son amour pour les flots, les océans et tout ce qui touche à l'univers marin. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Historiquement, la Journée mondiale de la mer est célébrée la première fois le 17 mars 1978, puis elle est instaurée par l’ONU, au travers l’organisation maritime internationale (OMI) qui éttablit un cadre réglementaire pour le transport maritime, comme rappelle le site lesjourneesmondiales.

"Une occasion pour la communauté maritime internationale de commémorer les efforts déployés pour préserver la sécurité de la vie en mer et la protection de l’environnement marin par le biais de mécanismes et d’instruments internationaux" ajoute le site. L'événement vient aussi honorer l’industrie maritime internationale et le transport maritime.

"C’est la journée mondiale de la Mer ! Elle fait partie de l'ADN des marins présents 365 jours par an, 24h sur 24 sur et sous les mers" écrit la Marine nationale sur Twitter.

L'occasion de faire aussi un point sur la protection de notre planète comme le rappelle cette internaute :

Ou bien de parler transport maritime responsable.

