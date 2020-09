Ce jeudi 24 septembre 2020, France Alzheimer Réunion organise une journée découverte en compagnie de chevaux, pour les personnes atteintes d'Alzheimer, cette maladie souvent méconnue et encore tabou, en compagnie des aidants et des familles. La journée se passe sur le site de Gadiamb à Saint-Pierre, trois jours après la Journée mondiale de sensibilisation à l'Alzheimer. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'objectif de cette journée est double : parler de la maladie d'Alzheimer, encore jugée tabou, et proposer aux personnes qui en sont atteintes, à leurs familles et à leurs aidants de profiter d'un moment de loisirs et de bien-être.

Le site de Gadiamb à Saint-Pierre, dans un un parc de trois hectares où sont plantées diverses variétés de plantes aromatiques et médicinales, accueillera notamment des chevaux pour proposer des balades aux participants.

"Nous savons parfaitement les bienfaits que procurent les activités avec les équidés, les personnes malades vivent surtout dans le passé et l’instant présent. Le cheval ne se projette pas non plus dans l’avenir, il ne juge pas. Cette journée permettra à la personne malade et aux personnes aidantes épuisées de s’oxygéner, de partager un moment de convivialité et d’apprécier un bon repas" précise France Alzheimer Réunion.

Le programme se décompose donc entre balades à cheval, découverte des plantes aromatiques et médicinales sur le parc botanique et visite de la ferme pédagogique.

- 10.000 personnes atteintes à La Réunion -

Ce lundi 21 septembre marquait déjà la Journée mondiale de sensibilisation à l'Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative - perte progressive des neurones - est incurable, et concerne environ 10.000 Réunionnais actuellement.

D'après l'association France Alzheimer Réunion, créée il y a 23 ans, près de la moitié d'entre eux n'auraient pas été diagnostiqués.

