Le comité de direction n'a rien donné, une réunion prévue ce jeudi

Alors qu’ils attendaient d’être reçus par le comité de direction du groupement, qui se réunissait ce mercredi, il n’en a rien été. La veille, Didier Hoareau, présiddent de l'OTI, confiait à Imaz Press "ne rien en attendre de particulier", blasé des réunions jusqu'ici improductives.

La date était entourée sur le calendrier par les transporteurs, dès le début de leur mobilisation. "On ira jusque-là, on verra ce que ça donne. On va ramener les tentes et le barbecue", disait notamment Joël Mongin.

Un rendez-vous a finalement été fixé à ce jeudi 24 septembre, à 16 heures entre les transporteurs et le groupement.

Les transporteurs avaient prévenu qu’ils hausseraient le ton et durciraient leur mouvement. Ce mercredi 23 septembre 2020 a vu la concrétisation de leur promesse. Dès 6h15, ils ont bloqué le rond des Pêcheurs à la Possession, donnant accès à la partie dite D4 du chantier de la NRL. La circulation n'a pas été entravée, mais aucun camion ni engin ne peut accéder au chantier.

Ce jeudi, avant la réunion, les transporteurs entament donc leur quatrième jour de mobilisation pour réclamer la reprise de leurs activités sur la NRL, et troisième jour de campement devant le siège du groupement GTOI-SBTPC-Vinci. Interrogé au sujet des blocages, le président du Conseil régional Didier Robert a indiqué ne pas savoir ce qu'il s'est passé.

- La colère, le durcissement, puis le statu quo -

Lundi, la délégation a été reçue par deux représentants du groupement, dont le directeur général de GTOI en charge du chantier de la NRL, Bruno Nguyen. Mais, rien ne s'est passé comme prévu et c'est dans des éclats de voix que la réunion s'est terminée, plus tôt que prévu. "Pour l'instant le chantier ne peut pas avancer plus que ça, ils n'ont fait aucune proposition. La reprise pourrait aller au-delà de novembre !" déplorait Hubert Poinapin, de la SRTT.

"Il n'y a aucune évolution, on nous dit toujours : en fin de semaine ! Encore des bobards ! On en a marre !" criait Jean-Gaël Rivière de la FNTR en sortant de la salle de réunion, quand Joël Mongin de la FTOI parlait lui de "réunion stérile".

En-dehors de l'absence d'indications sur la reprise du travail, les transporteurs ont également appris que l'espace normalement dédié au stockage des roches n'était plus disponible, et que les prix de livraison à la tonne pourraient à nouveau changer.

Mardi, une soixantaine de transporteurs ont donc pris la direction du siège du groupement, non pas pour une réunion, mais pour en bloquer l'entrée. Un durcissement de leur mouvement de protestation, similaire à celui de la fin du mois de juillet, où ils sont restés 11 jours devant l'hôtel de Région.

Toute la journée, aucun membre du groupement n'est sorti voir les transporteurs, poussant ces derniers à passer une première nuit devant le siège. "Rien n'a avancé", confiait Didier Hoareau à Imaz Press, dans la soirée.

Ce mercredi aurait pu marquer une évolution avec la tenue du comité de direction. Il faudra attendre encore une journée avec la réunion entre le groupement et les transporteurs.

- Les revendications inchangées -

Pour rappel, les transporteurs attendaient, en accord avec les négociations du Conseil régional et du groupement, une reprise effective du travail dès le 15 septembre.

Didier Hoareau avait prévenu dès le début qu'il serait impossible de reprendre dès le 15, alors qu'il faut déblayer tout le chantier pour refaire le remblais. Cela a bel et bien été la cas.

Ils espéraient au moins des travaux compensatoires en attendant le lancement officiel du chantier digue, en tout cas la partie de 216 mètres qu'il faut construire en attendant la résiliation du marché et un nouvel appel d'offres pour attaquer les 2,7 km de digue dans leur intégralité, en s'occupant du stockage de roches venues de Saint-Pierre, durant le mois nécessaire pour que les travaux préparatoires de la digue soient terminés.

La goutte d'eau : un communiqué du groupement, annonçant que le chantier avait bien repris le 15 septembre, sans aucune mention des transporteurs.

