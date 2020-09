Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Le soleil va inonder La Réunion et le ciel sera au beau fixe ce jeudi 24 septembre 2020, affirme Matante Rosina. Elle dit aussi qu'il y aura un peu de vent sur les côtes sud-est, nord-est et sur les plages de l'ouest. Et chez-vous quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le soleil va inonder La Réunion et le ciel sera au beau fixe ce jeudi 24 septembre 2020, affirme Matante Rosina. Elle dit aussi qu'il y aura un peu de vent sur les côtes sud-est, nord-est et sur les plages de l'ouest. Et chez-vous quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)