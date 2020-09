Eric Dupond-Moretti s'est de nouveau attiré les foudres de la magistrature française. Après avoir demandé l'ouverture d'une enquête à l'encontre de trois magistrats du Parquet national financier (PNF) le 18 septembre dernier, le Garde des Sceaux a annoncé ce lundi la nomination d’une avocate à la tête de l’Ecole nationale de la magistrature (ENM), une première.



Une nomination qui porte un "discrédit sur l’ENM, école d’application reconnue y compris internationalement pour la qualité de ses formations, ouverte à d’autres cultures professionnelles" accuse les syndicats.

"Ces attaques existent en réalité pour masquer des conflits d’intérêts majeurs, non résolus à ce jour, et à l’aube d’un procès éminemment sensible impliquant notamment un ancien président de la République et son entourage" continue les syndicats, faisant référénce ici aux attaques à l'encontre du PNF.

Considérant ces attaques comme "dangereuses dans un Etat de droit", l'ensemble du personnel de la Justice est appelé à se rassembler devant chaque juridiction le jeudi 24 septembre à 13 heures. Le rendez-vous est donc donné à La Réunion devant le Palais de justice de Saint-Denis.



