Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Les membres d'Extinction Rebellion, Alternatiba, Greenpeace, Attac et les gilets jaunes du Tampon ont mené une nouvelle action de création de piste cyclable à Saint-Pierre sur la rue Marius et Ary Leblond afin d'interpeller la mairie sur l'absence de réseaux cyclables sécurisés sur la commune et plus généralement sur le territoire de la CIVIS. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Extinction Rebellion)

