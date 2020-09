Le chef-lieu de Mamoudzou est marqué par des coupures d'eau trop irrégulières, et certains quartiers voient les robinets fermés depuis 5 jours déjà, selon nos confrères de France Mayotte Matin. Alors que la préfecture se félicitait d'arrêts prévus et planifiés, un problème de remplissage de certains réservoirs provoquent des coupures conséquentes. (Photo d'illustration Mamoudzou rb/www.ipreunion.com)

La préfecture voulait anticiper ces " périodes sèches " de façon optimale avec des plages horaires bien définis. Mais alors que les coupures devaient se dérouler du samedi 18h à dimanche 8h du matin, cela fait 5 jours consécutifs que les robinets de certains quartiers de Mamoudzou, le chef-lieu de Mayotte, restent désespérément secs, indique le journal France Mayotte Matin.

C'est le cas à Mandzarsoa, sur la colline entre Cavani et Mtsapere. "On a eu un petit filet d’eau ce mercredi : et c’est la seule eau qu’on a eue depuis 5 jours" confient des habitants au journal mahorais.

Des coupures improvisées et étendues, qui poussent les Mahorais à acheter d'énormes packs d’eau, des bidons de 5 litres. Un problème majeur alors que la crise sanitaire bat son plein et que la consigne principale est de se laver les mains.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com