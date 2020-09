BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce vendredi matin 25 septembre 2020



- NRL : accord sur le transport de 50.000 tonnes d'agrégats

- Fêtes de plus de 30 personnes interdites : un "coup de massue pour l'événementiel"

- La deuxième circonscription élit sa députée, le spectre de l'abstention toujours présent

- Mayotte : dix morts dans le naufrage d'un kwassa

- Ça bourdonne au Port, les abeilles sentinelles sont à l'honneur

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Le temps se couvre

NRL : accord sur le transport de 50.000 tonnes d'agrégats

Après quatre jours de mobilisation, trois jours de blocage devant le siège du groupement, les transporteurs sont sortis satisfaits et soulagés des six heures de réunion avec le groupement, ce jeudi soir 24 septembre 2020. Ils ont obtenu un accord, sur le transport de 50.000 tonnes d'agrégats, actant la reprise du chantier de la Nouvelle du littoral (NRL) dès ce lundi 28 septembre. Un accord préalable à la reprise totale du chantier le 18 novembre prochain.

Fêtes de plus de 30 personnes interdites : un "coup de massue pour l'événementiel"

Coup de massue pour le monde de l'événementiel : déjà en grande difficulté depuis le début de la crise sanitaire, il devra désormais faire avec une interdiction de rassemblements de plus de 30 personnes. Le gouvernement l'a annoncé ce mercredi 23 septembre 2020, alors que la circulation de la Covid-19 a repris de façon extrêmement rapide. Une annonce qui risque de plonger le secteur dans une crise encore plus profonde.

La deuxième circonscription élit sa députée, le spectre de l'abstention toujours présent

Deuxième tour de l'élection législative partielle ce dimanche 27 septembre 2020 dans la deuxième circonscription de La Réunion (la Possession, le Port, une partie de Saint-Paul). 96 228 électeurs et électrices devront se rendre dans les 137 bureaux de vote afin de départager deux femmes, Audrey Fontaine et Karine Lebon, pour les représenter à l'Assemblée nationale. Sur le papier, l'avantage est à Karine Lebon qui avait recueilli 52,15% des voix au premier tour, ce second tour demeure incertain compte tenu des interrogations entourant la mobilisation des électeurs. L'abstention avait atteint 84,85%

Mayotte : dix morts dans le naufrage d'un kwassa

En provenance d'Anjouan aux Comores, un kwassa (petite embarcation de pêche) a chaviré au large de la Petite Terre à Mayotte ce jeudi après-midi 24 septembre 2020. Au moins dix personnes ont trouvé la mort. Quatre passagers ont pu être secourus. Les recherches sont en cours pour retrouver les autres victimes. Le naufrage a eu lieu alors que le petit bateau s'apprêtait à entrer clandestinement à Mayotte

Ça bourdonne au Port, les abeilles sentinelles sont à l'honneur

Plus de 130 élèves de CM2 ont visité ce jeudi 24 septembre 2020 le rucher du Port à l'occasion des Journées nationales de l'abeille. APIdays, c'est un rendez-vous annuel qui permet d'informer et de sensibiliser la population sur les mesures prises pour la protection de l'abeille, le développement de l'apiculture française et sur le rôle essentiel de l'abeille dans notre écosystème. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Le temps se couvre

Matante Rosina en est certaine : il fera beau le matin, mais le temps va se couvrir dans l'après-midi ce vendredi 25 septembre 2020. Notre Matante dit même que des petites pluies pourraient s'abattre ici et là. Tout cela est vrai chez-vous ? (