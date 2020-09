Une quinzaine de militaires de la compagnie de Saint Benoit, renforcés par la police municipale locale, ont mené deux opérations anti-délinquances coup sur coup sur le territoire bénédictin. Plusieurs couteaux et poings américains ont été confisqués. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Agissant sur réquisition du procureur de la République, plus de cent personnes ont été contrôlées, notamment aux abords des établissements scolaires et de la gare routière.



Ces opérations ont amené la découverte de nombreux objets illicites dont plusieurs couteaux et poings américains. Leurs propriétaires ont été invités à s'expliquer à la gendarmerie de Saint Benoit.



Pour rappel, le port ou le transport d'arme de catégorie D (arme blanche/poignard par exemple) est interdit et il est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.