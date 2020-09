BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce samedi matin 26 septembre 2020



- Le Port : un motard de 40 ans décède après une collision

- Covid-19 : La Réunion toujours en zone d'alerte, le nombre d'hospitalisation en hausse

- Assurances : préparez-vous, la note devrait augmenter en 2021

- Un partenariat entre le Medef et l'EFS pour faciliter les dons du sang

- Le Vietnam durcit la lutte contre le trafic de pangolins

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi bien ensoleillé

Le Port : un motard de 40 ans décède après une collision

Une collision s'est produite au Port dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26 septembre 2020, aux alentours de 23h30. Une voiture et une moto se sont percutées au niveau du rond-point Sacré Coeur. Le motard, âgé de 40 ans, est décédé des suites de l'accident.

Covid-19 : La Réunion toujours en zone d'alerte, le nombre d'hospitalisation en hausse

La directrice de l'ARS Martine Ladoucette a fait le point sur la situation sanitaire de La Réunion, ce vendredi 25 septembre 2020. Elle a formulé le dernier bilan de la circulation du virus dans l'île, qui fait état de 184 cas confirmés ces deux derniers jours. Au total, 69 personnes sont actuellement hospitalisées, dont en 17 en réanimation. La directrice de l'ARS a également présenté la nouvelle organisation du dépistage sur le territoire, pour accélérer les délais de résultats. Un nouveau centre Covid va ouvrir ses portes à Saint-Denis, le 1er octobre 2020. Il servira de lieu pour les consultations médicales le matin et de centre de prélèvement l'après-midi.

Assurances : préparez-vous, la note devrait augmenter en 2021

Il faudra débourser un peu plus d'argent pour assurer son automobile et son habitation en 2021. Les contrats d'assurance devraient augmenter de l'ordre de 1,5 à 2%, d'après une étude du cabinet spécialisé Facts and Figures. La hausse pourrait même être supérieure si les assureurs décidaient de compenser certains surcoûts liés à la pandémie.

Un partenariat entre le Medef et l'EFS pour faciliter les dons du sang

L'Etablissement français du sang (EFS) et le Medef Réunion (syndicat patronal) ont conclu un partenariat pour sensibiliser les employeurs à la nécessité de "faciliter le don de sang à leurs salariés" afin d'"accroître le niveau de stock" en baisse depuis le début de la crise sanitaire. Cette situation préoccupante a d'ailleurs conduit l'EFS à multiplier les appels ces derniers jours en faveur des dons du sang

Le Vietnam durcit la lutte contre le trafic de pangolins

Le Vietnam durcit la lutte contre le trafic de pangolins, mammifère le plus braconné au monde et soupçonné d'avoir joué un rôle dans la transmission du coronavirus à l'homme.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un samedi bien ensoleillé

Matante Rosina se dit que le week-end commence vraiment très bien. Elle a vu qu'il y aura du soleil sur toute l'île ce samedi 26 septembre 2020. L'astre solaire brillera de tous ses feux même sur les hauts, nous dit notre Matante. Par conre la mer sera forte sur la côte sud -,, met en garde notre gramoune. Tout cela est vrai chez-vous ? (