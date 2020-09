Vendredi 25 septembre 2020, le Comité Syndical du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets des micro-régions Sud et Ouest ILEVA, s'est tenu, en présence des représentants des EPCI membres (CASUD, CIVIS, TCO) et de la Région Réunion, dans les locaux du TCO dans le strict respect des mesures barrières. Cette deuxième réunion de la nouvelle mandature s'est révélée très constructive en matière de gouvernance et de politique de gestion des déchets, ainsi l'ensemble des affaires a été approuvé à l'unanimité. L'occasion d'acter l'adhésion du Département au syndicat mixte Ileva. Nous publions ici le communiqué d'Ileva. (Photo : Ileva)

Ce comité, a été aussi l’occasion d’installer les instances et commissions nécessaires au fonctionnement du syndicat mixte et de désigner les représentants dans les organismes extérieurs. Un des principaux enjeux de ce comité a été de mobiliser ses membres élus pour une orientation partagée par les collectivités et EPCI en vue de favoriser une transversalité des politiques publiques vers une stratégie globale de gestion des déchets et de protection durable du patrimoine naturel.

Le président du Département, Cyrille MELCHIOR invité à cette séance a précisé les raisons fondamentales du retour du département au sein d’ILEVA pour réussir une politique écologique et environnementale concertée en matière d’aménagement des espaces naturels, agricoles, forestiers et dédiés aux activités de loisirs et sports de nature. Les élus des EPCI et de la Région présents ont accueilli très favorablement cette évolution statutaire et validé unanimement l’adhésion du Département de La Réunion.

Pour le président du TCO (Emmanuel SERAPHIN) : " La démarche du département est accueillie favorablement au regard des enjeux. Le syndicat mixte a besoin de l’ensemble des forces-vives des collectivités et EPCI concernés et construire le développement durable de La Réunion "

Pour la représentante de la Région (Denise HOARAU) : " La Région est très satisfaite du retour du département dans le syndicat mixte. Son patrimoine est la richesse du territoire de la Réunion du fait que nous soyons un hotspot de biodiversité. Dans la filière déchet nous devons entretenir, penser et accueillir toutes les bonnes volontés. "

Pour le président de la CASUD (André THIEN AH KOON) : " La contribution de la Région et du département donne les moyens de maitriser la situation, 60% du territoire de la Réunion est composé de forêt à préserver. L’entrée du département apporte une impulsion nécessaire pour une politique d’envergure. "

Pour le président de la CIVIS et d’ILEVA (Michel FONTAINE) : " Le Département de La Réunion avait fait part de son intérêt pour adhérer au Syndicat mixte. Son adhésion permettra de mener une politique de gestion durable des déchets dans les espaces à protéger par la mise en œuvre d’actions concertées sur le territoire du Syndicat mixte. "

Cette décision collégiale renforce la synergie des différents acteurs autour de la gestion des déchets ainsi que les engagements du syndicat et de ses membres en matière d’économie circulaire et de valorisation des ressources naturelles locales.

