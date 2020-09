L'Etablissement français du sang (EFS) et le Medef Réunion (syndicat patronal) ont conclu un partenariat pour sensibiliser les employeurs à la nécessité de "faciliter le don de sang à leurs salariés" afin d'"accroître le niveau de stock" en baisse depuis le début de la crise sanitaire. Cette situation préoccupante a d'ailleurs conduit l'EFS à multiplier les appels ces derniers jours en faveur des dons du sang (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pour continuer à répondre aux besoins de tous les patients, "il est nécessaire d'accroître le niveau de stock" souligne l'EFS en notant que ses activités ont été fortement impactées par la crise sanitaire notamment au niveau des collectes.

Face à cette "situation préoccupante", l'EFS "invite solennellement l'ensemble des citoyens à se mobiliser rapidement mais également les employeurs à faciliter le don de sang à leurs salariés". Le Medef Réunion "sensible aux problématiques de santé publique" a donc répondu à cet appel. Il s'est engagé à "sensibiliser les entreprises à cette impérieuse nécessité de mobilisation en facilitant le don de sang de leurs salariés sur le temps de travail, qu'ils soient en présence physique ou en télétravail".

Ce syndicat va ainsi lancer une campagne de sensibilisation auprès de l'ensemble de ses adhérents, et plus largement des entreprises de toute taille de la Réunion, pour que "chefs d'entreprise et collaborateurs et collaboratrices aillent donner leur sang au plus vite. Nos entreprises sont avant tout citoyennes, je sais pouvoir compter sur nos TPE (très petites entreprises - ndlr) et PME (petites et moyennes entreprises - ndlr) sur ce sujet qui nous concerne toutes et tous" a indiqué Didier Fauchard, président du Medef.

"Nous espérons que ce relais précieux permettra une mobilisation plus facile particulièrement pour les donneurs en télétravail. Il est important de rappeler que la collecte mobile représente 80% des dons réalisés sur le territoire et l'offre de collecte s'appuie dans une mesure certaine sur la collecte en entreprise, freinée par la crise Covid" a commenté le Idriss Delouane, directeur de l'EFS.

