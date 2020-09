En application de l'arrêté préfectoral cadre du 2 mai 2014, le comité Sécheresse s'est réuni le 24 septembre 2020, afin de faire le bilan de la situation hydrologique et météorologique et anticiper sur la gestion des approvisionnements en eau en cette période sèche. La saison sèche actuelle, de mai à septembre, est classée au 2ème rang des saisons les plus déficitaires enregistrées par Météo-France depuis 49 années. La distribution d'eau pourrait en être impactée. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le bilan cumulé de la saison des pluies 2019/2020 et de la saison sèche en cours est déficitaire dans les hauts du sud-ouest et exceptionnellement déficitaire dans l’ouest, le nord, l’est et les hauts du nord-est. La situation est par contre plus favorable dans le sud-ouest et le sud-est de l’île.

La saison sèche actuelle, de mai à septembre, est classée au 2ème rang des saisons les plus déficitaires enregistrées par Météo-France depuis 49 années. Les prévisions météorologiques pour les prochaines semaines ne sont de surcroît pas favorables en termes de précipitations.

Les effets de cette situation déficitaire sont particulièrement marqués pour quelques communes : Saint-André, Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Salazie, et Cilaos. Ces communes ont mis en place des plans de coupure la nuit sur certains secteurs limités de leur territoire et notamment dans les hauts.

Pour le nord et l’est, les plans de coupure mis en place dans le courant du mois d’août avaient été suspendus suite aux précipitations de début septembre et sont en cours de réactivation.

Alors que les 2 prochains mois sont statistiquement les moins arrosés de l’année, le constat de cette situation déficitaire fait craindre des perturbations dans la distribution d'eau. A Saint-André et dans les hauts des communes précédemment citées, et en l’absence de nouvelles précipitations conséquentes ou d’incidents sur le réseau, une aggravation est à craindre.

Pour les autres communes et même si la situation climatique est particulièrement déficitaire, les importants investissements de ces dernières années en matière d’infrastructures départementales et les mesures d’exploitation permettent de limiter les conséquences de cet état de sécheresse sévère.

Bien qu’il y ait des signaux d’alerte, le comité a considéré qu’il n’y avait pas lieu à ce stade de mettre en œuvre des mesures générales de restriction des usages de l’eau. Le préfet de La Réunion appelle à la vigilance l’ensemble des acteurs en charge de la distribution de l’eau et sensibilise les Réunionnais et les Réunionnaises à cette situation tendue.

Chaque collectivité peut en fonction de la situation particulière de son territoire être amenée à prendre des mesures de restriction des usages adaptées à la situation locale. Les communes de Cilaos, de Bras-Panon, de Saint-André, de Sainte-Marie et de la Possession ont pris de telles mesures. Il est demandé aux habitants de ces communes de se conformer à ces arrêtés pour permettre à tous de disposer de l’eau pour les usages essentiels et à la police municipale de veiller à leur bonne application.

En matière agricole, la situation de sécheresse a conduit à la mobilisation des acteurs afin de limiter les conséquences négatives sur l’alimentation en eau des élevages et le fourrage. Un groupe de travail a déjà été mis en place par la DAAF pour traiter l’ensemble des questions agricoles et le Conseil Départemental a reconduit des mesures de soutien aux élevages mises en place en 2019 notamment le transport d’eau. Cette période sèche est enfin propice aux départs de feux : il est nécessaire de proscrire les pratiques de brûlage de végétaux coupés et d’écobuage.

Devant ces perspectives de tarissement des ressources qui peuvent conduire à moyen terme à des difficultés d’approvisionnement pour les services les plus fragiles, des opérations de raccordement par anticipation d’ouvrages ou de forages ont été conduites avec succès à Saint-Denis et au Port ces derniers jours. Il est demandé aux autorités organisatrices d’engager des mesures d’anticipation et d’accentuer les actions de recherche de fuites, ce qui permettra d’augmenter les volumes disponibles pour la mise en distribution.

Il est conseillé, en cette période sèche, d’avoir une utilisation la plus économe possible de l’eau, aussi bien pour les particuliers que les collectivités notamment en évitant le lavage des cours et des voiries à grandes eaux et en réduisant les arrosages des espaces verts et des stades.

D’un point de vue sanitaire, lorsque l’eau revient au robinet après une coupure d’eau, il est recommandé de prendre des précautions. En effet, au moment de la remise en service, l’eau peut être impropre à la consommation durant plusieurs heures et il est recommandé durant cette période de :

- ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments ;

- privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage…) ;

- préférer la consommation d’eau embouteillée

L’évolution de la situation continuera d’être suivie avec la plus grande attention dans les prochains jours avec attention par le préfet de La Réunion.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com