Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans un contexte sanitaire complexe, l'Université de La Réunion a organisé les élections de ses représentants dans les conseils centraux de l'établissement, les 24 et 25 septembre 2020. Une organisation inédite a été mise en place pour la sécurité de la communauté universitaire : respect des gestes barrière, répartition des lieux de vote de manière à respecter les jauges de fréquentation des sites et mobilisation des équipes techniques pour une retransmission en direct du dépouillement des votes. Les résultats définitifs seront proclamés lundi 28 septembre, au plus tard. Le taux de participation n'est que de 15,5%. Nous publions ici le communiqué de l'Université. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

