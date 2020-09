Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 21 septembre - Législative partielle : Karine Lebon en ballottage largement favorable devant Audrey Fontaine

* Mardi 22 septembre - La terre a tremblé à La Réunion, un séisme de 4,4 ressenti sur toute l'île

* Mercredi 23 septembre -Déploiement de la 5G : révolution technologique pour les uns, danger sanitaire pour les autres

* Jeudi 24 septembre - NRL : les transporteurs rencontrent le groupement ce jeudi à 16 heures

* Vendredi 25 septembre - NRL : accord sur le transport de 50.000 tonnes d'agrégats

Avec 52,15 % % des voix Karine Lebon (PLR - union des gauches) est arrivée largement en tête du premier tour de la législative partielle de la 2ème circonscription ce dimanche 20 septembre 2020. Elle devance très nettement la sans étiquette Audrey Fontaine (15,83 %%). Les deux candidates s'affronteront pour le second tour le dimanche 27 septembre prochain. Les autres candidats n'ont pas réussi à atteindre le seuil nécessaire pour se maintenir au second tour. Comme il fallait s'y attendre c'est l'abstention qui se taille la part du lion pour ce premier tour de scrutin avec un taux de 84,85%. Le désintéret régulier et inexorablement grandissant de la population pour la vie politique, combiné à la crainte générée par la crise sanitaire en cours, ont vidé les bureaux de vote

Ce lundi 21 septembre à 21h02, les Réunionnais ont ressenti la terre trembler sous leurs pieds. Un séisme de 4,4 sur l'échelle de Richter ressenti principalement dans le nord, mais également dans l'ouest et l'est et plus faiblement dans le sud de l'île. Pour l'observatoire volcanologique, cet événement reste isolé. Un appel à témoignages est lancé pour identifier plus précisément l'intensité réelle du séisme.

En France, la 5G est prévue pour la fin de l'année. Mais de nombreux opposants pointent du doigt une précipitation alors que l'étude définitive de l'Anses, demandée par le gouvernement, n'est pas encore parue sur le sujet, ne permettant pas de définir clairement les effets de la 5G sur la santé et l'environnement. Du côté des grandes entreprises et des opérateurs, on se réjouit de cette avancée technologique, un prolongement de la 4G déjà en place, qui pourrait permettre de développer de nouveaux services dans les domaines du transport, de la santé ou l'industrie. Voici donc à ce jour ce que l'on sait et ce qu'il reste à savoir à propos de la 5G.

Les transporteurs entament ce jeudi 24 septembre 2020, leur quatrième jour de mobilisation. Ils réclament toujours la reprise de leurs activités sur la NRL. Hier, mercredi 23 septembre, a vu un durcissement de leur action avec le blocage du rond des Pêcheurs à la Possession donnant accès à la partie dite D4 du chantier de la NRL. Les transporteurs n'ont pas été convié à discuter avec le comité de direction du groupement GTOI-SBTPC-Vinci, qui s'est réuni mercredi. Une réunion entre les deux parties est prévue ce jeudi à 16 heures

Après quatre jours de mobilisation, trois jours de blocage devant le siège du groupement, les transporteurs sont sortis satisfaits et soulagés des six heures de réunion avec le groupement, ce jeudi soir 24 septembre 2020. Ils ont obtenu un accord, sur le transport de 50.000 tonnes d'agrégats, actant la reprise du chantier de la Nouvelle du littoral (NRL) dès ce lundi 28 septembre. Un accord préalable à la reprise totale du chantier le 18 novembre prochain.