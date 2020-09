BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce dimanche matin 27 septembre 2020



- Législative partielle : deux femmes pour un siège de députée

- Saint-Benoît : le Bisik fait son retour 2 octobre

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Législatives, séisme, 5G, transporteurs, fin de bras de fer

- Au Panama, un cochon sert de cobaye pour un nouveau respirateur

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche tout ensoleillé

Législative partielle : deux femmes pour un siège de députée

C'est ce dimanche 27 septembre 2020 que nous connaîtrons le nom de la nouvelle députée de la deuxième circonscription (la Possession, le Port, une partie de Saint-Paul). Dès 8 heures, 96 228 électeurs sont appelés dans aux urnes dans les 137 bureaux de vote pour élire celle qui succèdera à Huguette Bello. Ce duel verra l'affrontement de deux jeunes femmes Karine Lebon (PLR) et Audrey Fontaine. Les bureaux sont ouverts jusqu'à 18 heures. Restez avec nous, nous sommes en direct toute la journée

Saint-Benoît : le Bisik fait son retour 2 octobre

Après plus de 6 mois de fermeture, le Bisik rouvre ses portes ce vendredi 2 octobre 2020. Avec un site aménagé et un protocole d'accueil adapté compte tenu de la crise sanitaire, concerts et performances artistiques vont enfin pouvoir reprendre sur la scène du Bisik avec, pour commencer,, une soirée sur le thème " jazz et métissé " en compagnie du trio d'Henry-Claude Moutou

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Législatives, séisme, 5G, transporteurs, fin de bras de fer

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 21 septembre au vendredi 25 septembre 2020 sur Imaz Press :



* Lundi 21 septembre - Législative partielle : Karine Lebon en ballottage largement favorable devant Audrey Fontaine

* Mardi 22 septembre - La terre a tremblé à La Réunion, un séisme de 4,4 ressenti sur toute l'île

* Mercredi 23 septembre -Déploiement de la 5G : révolution technologique pour les uns, danger sanitaire pour les autres

* Jeudi 24 septembre - NRL : les transporteurs rencontrent le groupement ce jeudi à 16 heures

* Vendredi 25 septembre - NRL : accord sur le transport de 50.000 tonnes d'agrégats

Au Panama, un cochon sert de cobaye pour un nouveau respirateur

Des médecins s'affairent autour d'une table d'opération, où est étendu, intubé et anesthésié, un cochon d'une trentaine de kilos. Il sert de cobaye dans une clinique vétérinaire de l'Université du Panama pour tester un nouveau modèle de respirateur, destiné aux malades du coronavirus en état critique.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un dimanche tout ensoleillé

Si l'on en croit Matante Rosina, et elle se trompe rarement, il va faire grand beau temps ce dimanche 27 septembre 2020. Notre gramoune dit qu'il y aura bien quelques petits nuages épars, mais pas de pluie. Le vent sera tout calme et la mer plutôt belle. Et chez-vous quel temps fait-il ? (