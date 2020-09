• Karine Lebon face à Audrey Fontaine

Karine Lebon, la candidate soutenue par Huguette Bello, aborde ce second tour en ballotage favorable. En effet, l’enseignante a recueilli 52,15% des voix dès le premier tour. Elle n’a pas pu être élue du fait de la très faible participation qui ne lui permettait pas de recueillir le quart des voix des électeurs inscrits, la poussant de fait vers ce second tour. Face à elle, Audrey Fontaine, soutenue par l’union de la droite, a recueilli 15,83% des voix.



• L’abstention comme arbitre

Avec un score de 84,85%, l’abstention a été la grande gagnante de ce premier tour. En cause, la crise sanitaire actuelle qui n’a pas mobilisé les foules, tout comme l’enjeu secondaire de cette législative partielle qui concerne un mandat d’un an et demi. Ce score reflète aussi très certainement la défiance croissante des électeurs vis-à-vis de la classe politique réunionnaise.

Aussi, l’enjeu de ce second tour résidera dans la capacité des deux candidates à mobiliser leur camp respectif, ce qui pourrait grandement peser sur le résultat. Réponse à partir de 18 heures.

• Voici les résultats définitifs du premier tour qui a eu lieu le dimanche 20 septembre

• 96 228 électeurs ont été convoqués dans 137 bureaux de vote sur les communes de La Possession, Le Port et une partie de Saint Paul.

• 14 578 électeurs ont votés : 13 554 se sont exprimés, 574 ont réalisé un vote nul et 450 un vote blanc.

• taux de participation est de 15,15% (donc l'abstention est de 84,85%)

Karine Lebon : 52,15 % (ballottage favorable)

Audrey Fontaine : 15,83 % (ballottage)

Philippe Robert : 6,19 %

Alain Bénard : 5,41 %

Patrick Serveaux : 4,80 %

Jean-François Nativel : 3,83 %

Charles Moyac : 3,25 %

Laurence Lougnon : 1,98 %

Michelle Lartin-Graja : 1,58 %

Jacques Elie Dijoux 1,43 %

Hary Grondin : 1,41 %

Davilla Verdun : 1,13 %

Rémy Massain 0,82%

Jean-Philippe Desby : 0,20%

