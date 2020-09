Publié il y a 4 minutes / Actualisé le Jeudi 24 Septembre à 17H00

Si l'on en croit Matante Rosina, et elle se trompe rarement, il va faire grand beau temps ce dimanche 27 septembre 2020. Notre gramoune dit qu'il y aura bien quelques petits nuages épars, mais pas de pluie. Le vent sera tout calme et la mer plutôt belle. Et chez-vous quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Si l'on en croit Matante Rosina, et elle se trompe rarement, il va faire grand beau temps ce dimanche 27 septembre 2020. Notre gramoune dit qu'il y aura bien quelques petits nuages épars, mais pas de pluie. Le vent sera tout calme et la mer plutôt belle. Et chez-vous quel temps fait-il ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)