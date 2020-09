Dans une vidéo datée au 22 septembre 2020 et partagée par le Collectif des usagers des jardins de Manapany, le maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton a un vif échange avec des manifestants. Ces derniers réclament depuis plusieurs semaines la réouverture des jardins de Manapany au public. Pris à parti par les habitants, Patrick Lebreton est filmé en train de leur répondre Capture d'écran Youtube)

"Alor na in boug kan i koz la isan la merde", "je ne vous représente pas, vous n'avez pas voté pour moi", "mi parl pas ek ou moi et met out chignon si out pied", "ou les in con-tribuable, en deux mots"…Le maire de Saint-Joseph, visiblement excédé, a répondu vertement aux manifestants.



L'unn de ses adjoints, Harry-Claude Morel, est lui aussi filmé en train de répondre à ses interlocuteurs. "Au lieu de vivre aux crochets de la société, out travay c'est de toucher le RSA connard !" peut-on l'entendre lancer à la foule, alors que le maire déclare aux personnes présentes :"i aranz aou, ou giny RSA i aranz aou"

La vidéo est à visionner ci-dessous, regardez :





Les tensions entre la mairie et les habitants ont débuté en août, quand les membres du collectif ont commencé à réclamer le déclassement des jardins de Manapany dans le domaine public. La mairie de Saint-Joseph, elle, a toujours défendu la fermeture de ce lieu au grand public. Ce dimanche, après une énième manifestation, la tension est montée entre manifestants et gendarmes. Deux personnes ont été interpellées.



Contactée, la mairie de Saint-Joseph n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations.



