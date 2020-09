BONJOUR LA RÉUNION - Voici les titres développés ce lundi matin 28 septembre 2020



- Karine Lebon plébiscitée, la droite en déroute

- L'interdiction des rassemblements privés de plus de 30 personnes commence ce lundi

- Les actions militantes féministes investissent les rues réunionnaises

- La pandémie de Covid-19 franchit la barre du million de morts

- Des gilets pare-balles pour les agents de surveillance de Saint-Paul

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps fait-il chez vous ce lundi ?

Karine Lebon plébiscitée, la droite en déroute

Sans surprise, Karine Lebon a remporté le second tour de l'élection législative partielle dans la 2ème circonscription (la Possession, le Port, une partie de Saint-Paul) ce dimanche 27 septembre 2020 face à Audrey Fontaine. Elle devient donc la nouvelle députée de La Réunion, et prend la place de Huguette Bello. La candidate PLR a été plébiscitée, recueillant 71,96% des voix, contre 28,04% des voix pour son adversaire, mettant l'union de la droite en déroute. Cela, dans un contexte d'abstention record (81,12%). Ce scrutin est en tout cas un coup de semonce pour la droite réunionnaise en vue des deux prochains scrutins majeurs, les régionales et les départementales de 2021.

L'interdiction des rassemblements privés de plus de 30 personnes commence ce lundi

Ce lundi 28 septembre 2020 marque l'entrée en vigueur de nouvelles mesures restrictives dans la lutte contre le coronavirus. La Réunion, comme 68 autres départements, est classée en zone d'alerte, dans une nouvelle classification de l'intensité du coronavirus en France, introduite par le ministre de la Santé Olivier Véran, mercredi dernier. À ce titre, les rassemblements privés sont désormais limités à 30 personnes maximum. Cela inclut les mariages, les communions, les baptêmes, les fêtes ainsi que les événements associatifs.

Les actions militantes féministes investissent les rues réunionnaises

La mobilisation féministe continue et se multiplie à La Réunion ces derniers temps. Le week-end du 18 septembre, c'était au tour de l'association Osez le féminisme d'investir les rues de Saint-Pierre. Armées de collages au nom de nombreuses femmes de l'Histoire française, elles ont renommé de nombreuses rues de Saint-Pierre. Une action qui fait écho à d'autres collages qui apparaissent depuis quelques temps dans les rues réunionnaises.

La pandémie de Covid-19 franchit la barre du million de morts

La pandémie de Covid-19, qui a démarré à la fin 2019 en Chine avant de se répandre dans le monde entier, a franchi lundi la barre du million de morts, selon un décompte de l'AFP. "Un million est un nombre terrible", a déclaré dès vendredi le directeur des Situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Michael Ryan, estimant un doublement "très probable".

Des gilets pare-balles pour les agents de surveillance de Saint-Paul

La maire de Saint-Paul, Huguette Bello, a remis un gilet pare-balles à une dizaine d'agents de surveillance de la voie publique (ASVP) le 24 septembre dernier. L'investissement dans ces 35 équipements de protection individuelle (EPI) s'élève à plus de 23 000 euros. Nous publions ici le communiqué de la ville de Saint-Paul.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Quel temps fait-il chez vous ce lundi ?

Matante Rosina n'a pas vu l'heure passer et elle a regardé la télé jusque tard dans la nuit. Du coup, elle a fait la grasse matinée ce lundi 28 septembre 2020 et elle ne sait pas du tout quel temps il fait. Pouvez-vous l'aider et lui dire comment est le ciel au-dessus de vos têtes ?