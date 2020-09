Publié il y a 40 minutes / Actualisé le Mercredi 23 Septembre à 11H19

Matante Mimose a fait sa pause déjeuner à la Planque du côté de Saint-Benoît, sur l'aire de repos qui se trouve à après la sortie de la ville en direction de Sainte-Anne. Sauté de porc aux brèdes et poulet fumé à la bière sont au menu, avec tout plein de sandwichs Américains "concept" où on choisit la garniture, le "topping" et la sauce. Le camion bar est propre et accueillant. Le service a l'air d'être un peu débordé par les commandes (Photo Matante Mimose)

