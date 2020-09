Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

Selon la presse malgache, Air Madagascar est interdite de vol en France dès ce lundi 28 septembre 2020 et jusqu'à nouvel ordre. "Nous avons été informés par l'aviation française que les vols d'Air Madagascar au départ d'Antananarivo ne pourront plus prendre de passagers jusqu'à nouvel ordre" indique la compagnie aérienne dans un communiqué publié ce lundi matin et repris par la presse de la Grande île. "Nous sommes actuellement à la recherche de solutions afin de résoudre ce désagrément" ajoute le communiqué sans plus de précisions (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

