Du 21 au 27 septembre, 15 cas de dengue ont été signalés à l'ARS. La circulation du virus reste de faible intensité mais diffuse dans l'île. Au cours des deux dernières semaines, 8 communes ont rapporté des cas. La région ouest reste la plus touchée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La préfecture et l’ARS rappellent à la population la nécessité de lutter contre la dengue en mettant en œuvre les gestes de prévention : se protéger des piqûres de moustiques et de continuer à se protéger, même malade, vider ce qui peut contenir de l’eau autour de son domicile, et consulter un médecin en cas de symptômes.

- Situation épidémiologique au 29 septembre 2020 (données de la Cellule régionale de Santé Publique France) -

Au cours des deux dernières semaines, 8 communes ont rapporté des cas : Saint-Paul, Saint-Leu, La Possession, L’Etang Salé, Saint-Denis, Saint-Joseph, Saint-Pierre et Les Avirons.



Sur les 4 dernières semaines, seules quelques communes du Sud et de l'Est ne rapportent pas de cas.



Les principaux regroupement de cas identifiés sur l’île :

Région Ouest

• Le Port (Mondon)

• Saint Leu (Stella)



Les équipes de lutte anti-vectorielle de l’ARS continuent leurs interventions de démoustication de jour et de nuit, en appliquant les mesures barrières contre la diffusion de la Covid-19.