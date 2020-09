Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

L'ensemble de la production locale réunionnaise s'est réunie, ce mardi 29 septembre 2020, pour faire part de son inquiétude face au projet de baisse de 3,9% du Poseidom (Programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'Outre-mer). Concrètement, cela représenterait 25 millions d'euros de moins pour l'agriculture réunionnaise sur la période 2021-2027. Les filières agricoles péi dénoncent une baisse qui serait contraire aux engagements des institutions communautaires et qui remettrait en cause le modèle réunionnais, pourtant salué par le président Emmanuel Macron lors de sa visite sur l'île. (Photo rb/www.ipreunion.com)

